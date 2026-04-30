Ucrania acelera la guerra robotizada: está sustituyendo parte de su infantería con máquinas

jueves, abril 30, 2026

Más de 22.000 misiones con drones y robots en apenas tres meses reflejan un cambio de escala en la guerra moderna y abren interrogantes sobre el futuro del combate.

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Ucrania avanza en una transformación inédita de su estrategia militar: aumentar de forma acelerada el uso de drones terrestres y robots de combate para reemplazar progresivamente parte de su infantería humana.

Las más de 22.000 misiones realizadas con estos sistemas en pocos meses muestran que ya no se trata de pruebas marginales, sino de una doctrina operativa en evolución.

La apuesta tiene una lógica clara: reducir bajas humanas, ampliar capacidad táctica y sostener operaciones en escenarios de alto desgaste.

Pero el fenómeno va más allá del frente ucraniano. Analistas ven aquí una señal de hacia dónde se mueve la guerra del siglo XXI: automatización, inteligencia artificial y sistemas no tripulados integrados al combate.

La discusión ya no es solo militar, también ética y política. ¿Qué cambia cuando una parte creciente de la guerra la libran máquinas?

El desarrollo reactiva, además, un debate estratégico mayor: si la tecnología redefine la guerra, también redefine poder, disuasión y seguridad internacional.

Relevancia para Ecuador:

Aunque distante, la noticia importa por lo que anticipa sobre transformaciones globales en seguridad y defensa.

También interpela a países como Ecuador sobre el impacto futuro de tecnologías duales —militares y civiles— y el papel creciente de la automatización en seguridad.

Foto de portada: Sistemas robóticos de combate exhibidos en Ucrania reflejan el avance de tecnologías que están transformando la guerra moderna.

Crédito: Getty Images