Los posgrados más rentables y los que no, según estudio reciente

miércoles, abril 15, 2026

Un análisis reciente revela cuáles son los estudios de posgrado que ofrecen mayor retorno económico y cuáles presentan menor rentabilidad en el mercado laboral.

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Elegir un posgrado se ha convertido en una decisión estratégica que puede marcar el futuro profesional y económico de una persona. Un reciente estudio del centro de investigación Peer ha identificado cuáles son los programas académicos que ofrecen mayor rentabilidad, así como aquellos cuyo retorno financiero resulta más limitado.

De acuerdo con el informe, las maestrías relacionadas con áreas como tecnología, análisis de datos, finanzas y administración de empresas lideran el ranking de mayor retorno económico. Estos programas suelen estar alineados con las demandas actuales del mercado laboral, caracterizado por la transformación digital y la necesidad de perfiles altamente especializados.

En contraste, algunos posgrados en áreas tradicionales o con menor demanda laboral presentan una recuperación de la inversión más lenta, lo que plantea interrogantes sobre su conveniencia desde el punto de vista económico. Sin embargo, el estudio también destaca que la rentabilidad no debe ser el único criterio de elección, ya que factores como la vocación, el impacto social y la satisfacción personal siguen siendo relevantes.

Otro aspecto clave es el costo de los programas y el tiempo necesario para completar los estudios, variables que influyen directamente en el retorno de la inversión. En un contexto de creciente competitividad profesional, los estudiantes buscan cada vez más opciones que combinen calidad académica, flexibilidad y proyección laboral.

Relevancia para Ecuador:

En Ecuador, donde el acceso a la educación superior sigue siendo un reto para muchos, esta información resulta clave para orientar decisiones académicas más informadas. Apostar por áreas con alta demanda podría mejorar la empleabilidad y contribuir al desarrollo económico del país.

Foto de portada: La elección de un posgrado puede definir el futuro profesional y el nivel de ingresos de los estudiantes.

Crédito: Imagen referencial, tomada de la web