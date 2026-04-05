La guerra en Medio Oriente frena el crecimiento global y amenaza con una crisis económica en cadena

domingo, abril 5, 2026

El conflicto en Medio Oriente reduce las proyecciones del comercio mundial y genera preocupación por una posible desaceleración económica global.

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La guerra en Medio Oriente comienza a reflejarse con fuerza en la economía global. Según proyecciones recientes, el crecimiento del comercio de mercancías se desacelerará significativamente en 2026, pasando de un 4,7% estimado en 2025 a apenas un 1,5%.

Este descenso responde a múltiples factores derivados del conflicto: interrupciones en las cadenas de suministro, aumento de los costos logísticos y una creciente incertidumbre en los mercados internacionales. A esto se suma la volatilidad de los precios de la energía, que impacta directamente en la producción y el transporte a nivel mundial.

El escenario genera preocupación entre organismos internacionales, que advierten sobre el riesgo de una crisis en cadena. La desaceleración del comercio puede afectar el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad financiera de múltiples países.

Además, la guerra agrava tensiones geopolíticas preexistentes, lo que dificulta la coordinación internacional necesaria para enfrentar desafíos económicos globales. La fragmentación del comercio y el aumento de barreras también comienzan a evidenciarse como una tendencia preocupante.

En este contexto, el mundo enfrenta un momento delicado, donde los conflictos regionales tienen efectos globales inmediatos, recordando la alta interdependencia de la economía internacional.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador, como país exportador, puede verse afectado por la desaceleración del comercio global, especialmente en sectores clave. La volatilidad internacional impacta directamente en precios, inversiones y oportunidades comerciales.

Foto de portada: Proyección del crecimiento del comercio mundial de mercancías, con una marcada desaceleración prevista para 2026 debido al impacto de conflictos internacionales.

Crédito: France 24 Español