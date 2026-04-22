Investigación de la UTPL revela el potencial del aguacate como conservante natural

miércoles, abril 22, 2026

Un estudio desarrollado por docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en colaboración con la Universidad de Granada (España), evidencia que la semilla del aguacate y su capa externa contienen compuestos bioactivos de alto valor con múltiples aplicaciones industriales.

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El aguacate se ha consolidado como uno de los alimentos más apreciados en la dieta diaria por su sabor, versatilidad y beneficios nutricionales. No obstante, mientras su pulpa es protagonista en ensaladas, salsas y otros platos, gran parte de sus componentes —como la semilla y su cubierta— suelen desecharse sin aprovechar su verdadero potencial.

La investigación, publicada en la revista científica Food Chemistry: X, identificó hasta 52 compuestos bioactivos en el tegumento (la fina capa que recubre la semilla) y 42 en la semilla. Estos resultados posicionan a estos residuos como una fuente rica en fitoquímicos, con aplicaciones prometedoras en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Uno de los hallazgos más relevantes es su capacidad antioxidante, que abre la posibilidad de utilizar estos compuestos como conservantes naturales. Esto permitiría prolongar la vida útil de los alimentos y reducir el uso de aditivos artificiales, cada vez más cuestionados por sus posibles efectos en la salud.

Para obtener estos resultados, los investigadores emplearon la técnica de Extracción Acelerada con Disolventes (ASE), un método innovador que utiliza agua y etanol bajo condiciones controladas de presión y temperatura. A diferencia de procesos tradicionales que emplean químicos potencialmente tóxicos, esta tecnología permite obtener extractos seguros para el consumo humano.

De residuo a recurso de alto valor

Los hallazgos abren nuevas oportunidades para transformar subproductos del aguacate en soluciones sostenibles y con alto valor comercial. En la industria alimentaria, su uso como conservante natural podría representar una alternativa más saludable y amigable con el entorno.

Asimismo, la presencia de polifenoles convierte a estos extractos en potenciales suplementos dietéticos, con propiedades para combatir el estrés oxidativo celular, asociado al envejecimiento y a diversas enfermedades crónicas.

En el ámbito cosmético, los flavonoides identificados destacan por sus propiedades protectoras frente a agentes externos, lo que permitiría su incorporación en productos como cremas antiedad y protectores cutáneos.

Sostenibilidad con impacto real

Más allá de sus aplicaciones, esta investigación propone una alternativa concreta para reducir el desperdicio agroindustrial, al transformar residuos en materias primas sostenibles, accesibles y escalables.

De esta manera el aguacate no solo se consume como un alimento clave en la nutrición, sino también como una oportunidad para impulsar modelos de economía circular que generen beneficios tanto para el sector productivo como para el medioambiente.