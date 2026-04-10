Ecuador avanza hacia una estrategia nacional de IA con enfoque ético y articulación multisectorial

viernes, abril 10, 2026

La construcción de esta hoja de ruta prioriza la innovación, la formación de talento y el uso responsable de la inteligencia artificial en sectores clave del país.

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La definición de una estrategia nacional marca un paso clave para el desarrollo tecnológico del Ecuador, con énfasis en la ética y la colaboración entre actores públicos, privados y académicos. En este contexto, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en articulación con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC), fue sede de la socialización de la Estrategia Nacional para el Desarrollo y Uso Ético de la Inteligencia Artificial. El encuentro reunió a representantes del Estado, la academia, el sector productivo y la sociedad civil.

La iniciativa se presentó como una hoja de ruta nacional para promover una adopción ética, responsable e inclusiva de la inteligencia artificial, con impacto en sectores como la educación, la salud y la gestión pública. La propuesta se alinea con estándares internacionales, como la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO, lo que refuerza el compromiso con la protección de derechos y el desarrollo sostenible.

Desde el sector productivo, se advirtió que la implementación de esta estrategia dependerá de una articulación efectiva entre actores. Isabela García, coordinadora legal de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, señaló: “La inteligencia artificial será un pilar de la economía del país hacia 2029. Su implementación requiere una articulación real entre la industria y la academia: mientras la academia forma en el uso responsable, el sector productivo impulsa su aplicación y escalabilidad”.

Por su parte, Luz María Castro, coordinadora general del Vicerrectorado de Investigación de la UTPL, subrayó que la participación académica es clave para garantizar un desarrollo tecnológico centrado en las personas: “La academia aporta una visión crítica y ética indispensable para asegurar que la innovación respete derechos fundamentales como la privacidad y la equidad”, afirmó.

Asimismo, destacó que estos espacios generan oportunidades para estudiantes e investigadores mediante proyectos de innovación, acceso a redes de colaboración y vinculación con el sector productivo, lo que fortalece la formación de talento con estándares internacionales.

La estrategia, construida de manera participativa desde 2024 y con proyección a 2029, se estructura en tres ejes: gobernanza de la IA, desarrollo de capacidades tecnológicas y adopción.

Su implementación representa un paso decisivo para consolidar un ecosistema digital en el país, donde la colaboración entre sectores será clave para impulsar un desarrollo tecnológico sostenible y con proyección internacional.

De esta manera, la UTPL, a través de su Parque Científico y Tecnológico, sigue impulsando espacios de diálogo que permitan construir, de forma conjunta, un futuro digital más ético, inclusivo y sostenible para el Ecuador.