UTPL lidera transferencia internacional de innovación y emprendimiento en el programa AgriFoodTech

martes, marzo 17, 2026

Con más de 80 años de trayectoria en educación agrícola en América Latina, la Universidad Zamorano confía en la experiencia metodológica de la UTPL para fortalecer procesos de aceleración de emprendimientos en el sector AgriTech y AgroFood de Centroamérica.

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La innovación y el emprendimiento se han consolidado como motores clave para el desarrollo económico y productivo en América Latina. En este escenario, las universidades cumplen un rol estratégico al generar ecosistemas que articulen conocimiento, tecnología y talento emprendedor para responder a los desafíos del sector productivo, especialmente en áreas como la agricultura, la seguridad alimentaria y las tecnologías aplicadas al agro.

Bajo esta visión, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de su incubadora Prendho, lidera una consultoría internacional para el programa Agro Hub Ruta, impulsado por la Universidad Zamorano con financiamiento del BID LAB, orientada al diseño e implementación de una metodología de aceleración para emprendimientos del sector AgriTech y AgroFood del triángulo norte de Centro América.

Como parte de este proceso, la UTPL desarrolló un bootcamp internacional enfocado en la validación de diagnósticos empresariales y planes de acción estratégicos para los emprendimientos participantes del programa. Durante esta fase, 44 emprendimientos provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador recibieron acompañamiento especializado que les permitirá a continuación fortalecer sus modelos de negocio, mejorar sus estrategias de crecimiento y prepararse para acceder a capital semilla que impulse su desarrollo en el mercado.

El bootcamp se llevó a cabo en Guatemala, El Salvador y Honduras, como parte de las actividades presenciales del programa de aceleración, cuya duración total es de siete meses.

Marcos Vega, coordinador de la incubadora y aceleradora de emprendimientos dinámicos Prendho UTPL, explica que esta etapa del programa tuvo como objetivo validar el diagnóstico empresarial de cada empresa emergente y estructurar planes de acción que permitan mejorar su posicionamiento y competitividad.

“Durante el programa, los participantes recibieron retroalimentación de sus pares y de expertos provenientes de la academia, el sector privado y el sector gubernamental de cada país. Estos especialistas aportaron observaciones clave sobre los diagnósticos empresariales y los planes de acción planteados por los emprendedores”, señala Vega.

El proceso generó un espacio de aprendizaje colaborativo que permitió a los participantes compartir experiencias, identificar oportunidades de mejora y establecer conexiones con actores del ecosistema de innovación.

“Prendho UTPL desarrolló la metodología para este programa de aceleración. Se realizó una contratación directa hacia nosotros, lo que demuestra el reconocimiento al trabajo que realizamos en Ecuador y la confianza para impulsar este tipo de iniciativas a nivel internacional”, destaca Vega.

La participación de la UTPL en este programa refleja el fortalecimiento de su modelo institucional de innovación, basado en la articulación entre investigación, emprendimiento y transferencia de conocimiento hacia la sociedad. El trabajo conjunto entre universidades demuestra cómo la cooperación académica puede impulsar soluciones frente a desafíos globales como la sostenibilidad agrícola, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo de los territorios.

Este tipo de alianzas posiciona a la UTPL como un actor relevante en el ámbito del emprendimiento universitario en América Latina y evidencia el valor de la transferencia de conocimiento para el desarrollo sostenible.