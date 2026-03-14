UTPL fortalece cooperación científica entre Ecuador y Alemania tras 30 años de investigación conjunta

sábado, marzo 14, 2026

El Simposio Investigativo Ecuatoriano–Alemán del programa RESPECT reunió en la UTPL a investigadores, autoridades diplomáticas y organizaciones internacionales para analizar tres décadas de cooperación científica enfocada en el estudio de los ecosistemas andinos del sur del Ecuador.

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Durante tres décadas, Ecuador y Alemania han mantenido una cooperación científica que ha permitido estudiar los ecosistemas tropicales de montaña del sur del país y comprender fenómenos ambientales clave como el cambio climático y la dinámica de los ecosistemas andinos.

En este contexto, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) fue sede del Simposio Investigativo Ecuatoriano–Alemán – Programa RESPECT, desarrollado el 11 y 12 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones UTPL. El encuentro conmemoró 30 años de colaboración científica entre la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) —principal organismo de financiamiento de la investigación en Alemania—, el programa RESPECT, Nature and Culture International (NCI) y diversas instituciones académicas que desarrollan investigación en el sur del Ecuador.

El evento reunió a investigadores internacionales, autoridades diplomáticas y aliados estratégicos que han acompañado este proceso de cooperación científica. Entre los participantes estuvieron Jens Peter Lütkenherm, embajador de Alemania en Ecuador; Alexander Schweppe, agregado cultural de la Embajada de Alemania; Susanne Foitzik, profesora de la Johannes Gutenberg University Mainz; Nina Farwig, profesora de la Philipps-Universität Marburg; y Matt Clark, presidente y CEO de Nature and Culture International.

El objetivo del simposio fue conmemorar 30 años de cooperación entre la DFG, el grupo de investigadores del programa RESPECT, Nature and Culture International y las universidades aliadas. Esta alianza ha fortalecido la investigación y la formación académica en universidades del sur del Ecuador, especialmente en programas de maestría, doctorado y posdoctorado

El sur del Ecuador constituye un territorio de alto interés científico debido a su extraordinaria biodiversidad y a la interacción entre distintos ecosistemas de montaña. Estas características han convertido a la región en un espacio estratégico para estudiar procesos ecológicos relacionados con la biodiversidad, la dinámica climática y los efectos del cambio climático en los ecosistemas andinos.

En este escenario, la UTPL forma parte del consorcio internacional que impulsa el programa RESPECT, junto a universidades y organizaciones como Naturaleza y Cultura Internacional Ecuador, que aporta experiencia en conservación y gestión de ecosistemas en la región. A través de esta cooperación, la UTPL recopila información climática y ecológica mediante radares pluviométricos, sensores ambientales y estaciones de monitoreo instaladas en distintas zonas del sur del Ecuador. Los datos obtenidos permiten analizar la dinámica de las lluvias y el comportamiento de los ecosistemas en la región andina.

Como parte de la agenda previa al simposio, investigadores alemanes realizaron una visita de campo al sector de El Tiro, ubicado entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, donde conocieron el funcionamiento de un radar de monitoreo climático instalado gracias a la cooperación alemana.

Además de fortalecer la producción científica, esta alianza ha generado más de 200 publicaciones académicas conjuntas y ha impulsado procesos de movilidad académica que permiten a estudiantes y docentes acceder a programas de maestría, doctorado y posdoctorado en universidades internacionales.

A través de iniciativas como el programa RESPECT, la UTPL fortalece su participación en redes internacionales de investigación, promoviendo la generación de conocimiento científico y la cooperación académica orientada al estudio de los ecosistemas y su relación con los cambios ambientales.