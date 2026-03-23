UTPL es reconocida por segundo año consecutivo como la Mejor Marca Empleadora en Educación Superior del país

lunes, marzo 23, 2026

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) obtuvo, por segundo año consecutivo, el primer lugar como Mejor Marca Empleadora en Educación Superior en la octava edición de Employer Branding Ecuador 2026, un espacio que reconoce a las organizaciones que están transformando la experiencia laboral en el país.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El evento se desarrolló el 19 de marzo en el Hotel Wyndham Puerto Santa Ana y reunió a más de 200 líderes empresariales y representantes de 53 organizaciones galardonadas. Durante la jornada se destacaron buenas prácticas en gestión humana, cultura organizacional y fortalecimiento de la marca empleadora.

En este contexto, la UTPL se posiciona como una institución referente, no solo por su liderazgo en innovación académica, sino también por la consolidación de entornos laborales atractivos, humanos y sostenibles.

Este reconocimiento se sustenta en un estudio nacional basado en más de 81.000 encuestas realizadas durante ferias laborales virtuales en 2025. En este proceso, los participantes identificaron a las organizaciones más atractivas para trabajar en el Ecuador, valorando factores como el desarrollo profesional, la estabilidad, el propósito institucional y el ambiente laboral.

Para María Rosa Romero, directora de Recursos Humanos de la UTPL, este logro refleja el compromiso institucional con las personas:

“Recibir este reconocimiento por segundo año consecutivo como la mejor marca empleadora en educación superior es, sobre todo, un reflejo del compromiso genuino que tenemos con nuestra gente. En la UTPL creemos firmemente que cuando las personas encuentran propósito, oportunidades de desarrollo y un entorno que cuida su bienestar, el impacto trasciende la organización y llega a la sociedad. Este logro no es un punto de llegada, sino una motivación para seguir fortaleciendo una cultura que pone en el centro a cada colaborador, impulsando su crecimiento y reconociendo el valor de su trabajo en la construcción de una universidad que transforma vidas”.

La presencia de la UTPL en este ranking evidencia su trabajo sostenido en el desarrollo integral de su talento humano, alineado a una cultura organizacional que promueve la innovación, la formación continua y el bienestar de sus colaboradores. Estos pilares fortalecen su misión de contribuir al desarrollo sostenible del Ecuador a través de la educación.

Employer Branding Ecuador se consolida como una plataforma clave para visibilizar a las organizaciones que están redefiniendo el futuro del trabajo en el país, promoviendo liderazgos más conscientes y entornos laborales con impacto positivo en la sociedad.

Con este nuevo reconocimiento, la UTPL fortalece su compromiso con la excelencia académica y con un modelo institucional que inspira tanto a estudiantes como a profesionales en todo el territorio nacional.