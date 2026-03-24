UTPL abre convocatoria de becas para ecuatorianos residentes en España

martes, marzo 24, 2026

La postulación estará abierta hasta el 31 de marzo de 2026 y está dirigida a estudiantes de nuevo ingreso.

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En el marco del convenio de colaboración entre la Embajada del Ecuador en España y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), se abrió la convocatoria para la Beca Migrantes, una iniciativa que beneficiará a 150 ecuatorianos residentes en España interesados en iniciar estudios de tercer nivel en modalidad a distancia o en línea.

La convocatoria corresponde al periodo académico abril – agosto de 2026 y contempla becas que cubren entre el 25 % y el 100 % del costo de la formación. En total, se otorgarán 10 becas completas, 20 del 75 %, 30 del 50 % y 90 del 25 %, priorizando a postulantes en situación de vulnerabilidad económica y social, así como a grupos de atención prioritaria.

El proceso de postulación estará habilitado hasta el 31 de marzo de 2026 a través del portal oficial: becas.utpl.edu.ec/. Los aspirantes deberán completar su matrícula institucional y presentar documentación digital como el formulario de solicitud firmado, certificado de residencia en España (NIE, DNI o empadronamiento) y, de ser el caso, comprobantes de ingresos, subsidios o pensiones.

Entre los requisitos principales se establece que los postulantes deben ser ciudadanos ecuatorianos, residir en España y cumplir con los plazos establecidos en la convocatoria. Además, los beneficiarios deberán mantener un rendimiento académico mínimo para conservar la beca durante su formación.

Esta iniciativa busca ampliar el acceso a la educación superior para la comunidad migrante ecuatoriana, permitiendo que puedan formarse profesionalmente desde el exterior mediante programas académicos flexibles y de calidad.

La UTPL se ha consolidado como una universidad comprometida con el acompañamiento a los ecuatorianos en el mundo, generando oportunidades de formación que contribuyen a mejorar su calidad de vida. En Madrid, por ejemplo, cuenta con más de 25 años de experiencia brindando educación superior a nuestros compatriotas, fortaleciendo su desarrollo profesional desde el exterior y aportando con nuevos profesionales al servicio de la sociedad.

En el marco de su compromiso con la internacionalización, la universidad dispone además de una red de centros de apoyo en ciudades estratégicas como Nueva York, Madrid y Roma, desde donde se ofrece orientación académica, asesoría personalizada y seguimiento continuo, consolidando un modelo educativo flexible, cercano y de calidad que trasciende fronteras y responde a las necesidades de los ecuatorianos en el exterior.