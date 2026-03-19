Reserva Sumaco traza su hoja de ruta para la conservación y desarrollo sostenible

jueves, marzo 19, 2026

La Reserva de Biósfera Sumaco marca un nuevo hito en su gestión territorial con la implementación del Plan de Gestión 2026–2036, una hoja de ruta que orientará la conservación de sus ecosistemas y el desarrollo sostenible de las comunidades amazónicas durante la próxima década.

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Ubicada en la Amazonía norte del Ecuador y con influencia en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, esta reserva destaca por su extraordinaria diversidad de ecosistemas, que van desde páramos andinos hasta selva tropical. Esta riqueza natural no solo la convierte en un territorio estratégico para la biodiversidad, sino también en un espacio clave para la provisión de agua y la regulación climática a nivel regional.

El nuevo plan establece acciones prioritarias en conservación, investigación y desarrollo sostenible, consolidándose como un instrumento técnico que articula esfuerzos para el manejo integral del territorio. Su construcción contó con el aporte del grupo de investigación Gobernanza, Biodiversidad y Áreas Protegidas (GoBio) de la UTPL, cuyos docentes contribuyeron en la definición de lineamientos estratégicos y técnicos.

Ramiro Morocho Cuenca, director del proyecto, destacó que este documento permite identificar las principales necesidades del territorio y traducirlas en acciones concretas que garanticen su sostenibilidad en el largo plazo.

Uno de los pilares del plan es su enfoque participativo. Más de veinte actores locales, entre instituciones públicas, organizaciones sociales, academia y representantes de pueblos indígenas, formaron parte de su elaboración, aportando en la definición de prioridades y estrategias desde una visión integral y territorial.

Como resultado, el plan se estructura en cuatro líneas de acción: conservación, investigación y monitoreo; desarrollo económico sostenible; gestión y gobernanza; y educación, comunicación y sensibilización ambiental. Entre las principales estrategias se incluyen el impulso a bioemprendimientos, el uso responsable de recursos naturales no maderables y el fortalecimiento del ecoturismo como alternativa económica sostenible.

Asimismo, se prevé fortalecer la articulación de actores a través del Comité de Gestión de la Reserva, que operará mediante mesas técnicas para coordinar la implementación de acciones y consolidar una gobernanza colaborativa del territorio.

Con esta iniciativa, la Reserva de Biósfera Sumaco no solo fortalece su gestión, sino que también se proyecta como un laboratorio vivo para la investigación científica y la formación académica, posicionándose como un referente de sostenibilidad en la Amazonía ecuatoriana.