La industria del bienestar de las mascotas está en auge

domingo, marzo 22, 2026

El mercado del bienestar de mascotas vive un crecimiento acelerado, impulsado por el cambio en la relación entre humanos y animales.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La industria del bienestar de mascotas atraviesa un auge sin precedentes, impulsado por una transformación cultural que redefine el rol de los animales en la vida de las personas. Cada vez más hogares consideran a sus mascotas como miembros de la familia, lo que ha incrementado la demanda de servicios especializados.

Este crecimiento se refleja en sectores como la alimentación premium, servicios veterinarios, peluquería, seguros y productos tecnológicos para el cuidado animal. Empresas de todo el mundo están invirtiendo en innovación para responder a un consumidor más exigente y dispuesto a gastar más por el bienestar de sus mascotas.

El fenómeno también responde a factores demográficos y sociales, como el aumento de hogares unipersonales y la búsqueda de compañía emocional. En este contexto, las mascotas se han convertido en un eje central del bienestar personal.

En Ecuador, esta tendencia se confirma con datos contundentes: se estima que existen alrededor de 7,6 millones de perros y gatos en más de tres millones de hogares, e incluso, en algunas ciudades, hay más mascotas que niños.

Además, cerca del 58% de los hogares convive con al menos una mascota, lo que evidencia el peso creciente de este fenómeno en la vida cotidiana y en la economía nacional.

Analistas proyectan que esta industria continuará expandiéndose en los próximos años, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos dentro de la economía global.

Relevancia para Ecuador:

En Ecuador, este crecimiento representa una oportunidad para emprendedores y empresas del sector veterinario y comercial, así como para el desarrollo de nuevas líneas de negocio vinculadas al cuidado animal.

Foto de portada: El cuidado y bienestar de las mascotas impulsa un mercado en crecimiento, con servicios cada vez más especializados.

Crédito: Imagen generada con inteligencia artificial para Dialoguemos.ec