Dinamarca, líder en bienestar laboral: el modelo que sigue sorprendiendo al mundo

jueves, enero 16, 2025

Un equilibrio único entre vida personal y profesional posiciona al país escandinavo como referente global, destacado por políticas flexibles y una cultura que prioriza el bienestar colectivo

Tiempo de lectura: 3 minutos

Dinamarca es reconocida mundialmente por ofrecer un equilibrio excepcional entre la vida laboral y personal, ubicándose consistentemente entre los cinco primeros lugares en las clasificaciones globales de bienestar laboral. Este éxito no es fruto del azar, sino de un sistema construido sobre pilares fundamentales de confianza, políticas laborales avanzadas y una profunda valoración del bienestar colectivo.

Principios fundamentales: confianza y flexibilidad como base del modelo danés

En el núcleo del modelo laboral danés está la confianza, un valor que impregna todos los niveles del entorno de trabajo. Gabriel Hoces, un empleado de una firma tecnológica en Copenhague, explicó a la BBC que su lugar de trabajo es “muy democrático”, resaltando cómo sus jefes no lo “micromanejan” ni revisan constantemente sus horarios. “Solo les importa que completes tus proyectos”, asegura Hoces. Este enfoque fomenta un ambiente libre de jerarquías estrictas, donde los empleados sienten autonomía y responsabilidad sobre sus tareas.

Esta mentalidad se refleja en las estadísticas. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo el 1,1% de los trabajadores en Dinamarca trabaja más de 50 horas semanales, muy por debajo del promedio mundial del 10,2%. En comparación, el Reino Unido presenta una cifra del 10,8%, mientras que Estados Unidos alcanza el 10,4%. Esta marcada diferencia evidencia el peso que tiene el tiempo personal en la vida de los daneses.

La flexibilidad es otro componente clave. Según declaraciones de Janine Leschke, profesora de la Copenhagen Business School, a la BBC, el día laboral en Dinamarca no está estrictamente delimitado por horarios rígidos. “Esto permite que los empleados se ajusten para actividades como recoger a sus hijos del colegio”, explica. La libertad horaria no implica desorden, sino un entendimiento colectivo sobre la importancia de equilibrar compromisos personales y profesionales.

Políticas laborales y cultura de bienestar colectivo

El equilibrio que disfrutan los daneses se sustenta en un marco de políticas laborales avanzadas que priorizan el bienestar colectivo. Entre estas, se destaca el derecho a un mínimo de cinco semanas de vacaciones pagadas al año, en adición a los feriados nacionales. Este estándar es más generoso que en otros países desarrollados: en el Reino Unido se otorgan 5,6 semanas y en Estados Unidos, en el mejor de los casos, apenas 11 días.

En términos de licencias parentales, Dinamarca ofrece seis meses de permiso remunerado para madres y padres, en contraste con las políticas del Reino Unido, donde los padres no gestantes reciben entre una y dos semanas. Estados Unidos, por su parte, carece de una política federal para licencias pagadas, aunque algunos estados han comenzado a implementar medidas progresistas.

La cultura laboral danesa también fomenta la autonomía individual. Un ejemplo destacado es la “regla de los tres metros” del parque de atracciones Tivoli Gardens en Copenhague. Según Meik Wiking, autor de The Art of Danish Living, los empleados son responsables de todo lo que ocurre en un radio de tres metros a su alrededor. “Si ves basura, la recoges; si ves a un visitante desorientado, lo ayudas”, explica Wiking. Este principio no solo promueve el cuidado del espacio común, sino que también refuerza el sentimiento de propiedad y empoderamiento de los trabajadores.

Casper Rouchmann, CEO de la firma tecnológica SparkForce, asegura que el liderazgo en Dinamarca no requiere un control estricto sobre los empleados. “No necesitas pedirme permiso para irte temprano. Nadie se aprovecha de mi amabilidad”, comenta. Este estilo de liderazgo relajado refleja una confianza mutua que, según Rouchmann, está profundamente arraigada en la cultura danesa.

El modelo danés frente al mundo: lecciones y limitaciones

Si bien Dinamarca sobresale como ejemplo, no está exenta de críticas. Su robusta red de seguridad social, que incluye compensaciones financieras para empleados despedidos y apoyo estatal para quienes pierden sus empleos, ha generado cierta dependencia. Rouchmann señala que esta estabilidad puede desalentar el espíritu emprendedor. “Algunas personas confían demasiado en esa red, lo que puede hacer que eviten asumir riesgos reales, en contraste con la cultura estadounidense”, reflexiona.

Por otro lado, expertos como Samantha Saxby, de la Asociación Nacional de Recursos Humanos de Estados Unidos, ven en el modelo nórdico una fuente de inspiración para otras naciones. Según Saxby, empresas progresistas en Estados Unidos han comenzado a implementar beneficios como tiempo libre ilimitado y días de salud mental. Estas iniciativas no solo buscan aliviar la presión sobre los empleados, sino que también refuerzan su productividad y compromiso. “Los empleados bien descansados y equilibrados aportan ideas frescas y mayor creatividad”, asegura.

En última instancia, el modelo laboral de Dinamarca no solo es un reflejo de políticas bien diseñadas, sino también de una cultura que valora el bienestar colectivo sobre el logro individual. Aunque su sistema tiene limitaciones, sigue siendo un referente global para promover un equilibrio que permite a las personas prosperar tanto en el ámbito personal como profesional.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/america/mundo/2025/01/16/dinamarca-lider-en-bienestar-laboral-el-modelo-que-sigue-sorprendiendo-al-mundo/