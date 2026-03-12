LOADING

Irán decide no participar en el Mundial de 2026 y complica a la FIFA

Redacción
jueves, marzo 12, 2026
Irán anunció que no participará en el Mundial de fútbol de 2026, una decisión que genera impacto en el deporte internacional y que podría obligar a la FIFA a reorganizar el proceso de clasificación para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El gobierno de Irán sorprendió al mundo del fútbol con declaraciones de su ministro de Deportes en las que afirmó que la selección nacional no participaría en el Mundial de 2026. El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero con un formato ampliado a 48 selecciones.

 

Aunque la afirmación no ha sido acompañada aún por una decisión oficial definitiva de la federación iraní de fútbol, las palabras del ministro generaron inmediatamente reacciones en medios deportivos y analistas internacionales.

 

Irán ha sido una presencia constante en los últimos Mundiales y su eventual ausencia representaría un hecho inusual en la historia reciente del torneo. La selección iraní ha participado en varias ediciones consecutivas y es considerada una de las más competitivas de Asia.

 

Los motivos detrás de la declaración no han sido plenamente aclarados, aunque analistas sugieren que podrían estar relacionados con tensiones políticas internacionales o con consideraciones diplomáticas vinculadas al país anfitrión.

 

La FIFA no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento oficial sobre el tema, mientras en el ámbito deportivo se mantiene la expectativa sobre si se trata de una decisión definitiva o de una declaración política.

 

Relevancia para Ecuador:

El Mundial de 2026 será un evento global de enorme impacto deportivo y mediático y Ecuador será un animador importante. Un cambio tardío en la participación de selecciones alterará el panorama competitivo y generará repercusiones en la organización del torneo.

 

Foto de portada: El gobierno de Irán anunció que no participará en el Mundial de 2026, una decisión que podría obligar a la FIFA a reorganizar el sistema de clasificación del torneo.

Crédito: ESPN

