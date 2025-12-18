LOADING

Participa en el Diálogo Nacional
Willian Pacho, el único sudamericano en el once ideal de los Premios The Best de la FIFA

Redacción
jueves, diciembre 18, 2025
El defensor ecuatoriano Willian Pacho fue incluido en el once ideal de los Premios The Best de la FIFA, consolidándose como uno de los mejores defensores del fútbol mundial.
Willian Pacho continúa haciendo historia para el fútbol ecuatoriano. El zaguero, actualmente figura del Paris Saint-Germain, fue incluido en el once ideal de los Premios The Best de la FIFA, convirtiéndose en el único futbolista sudamericano presente en la alineación destacada por el organismo rector del fútbol mundial.

 

La elección reconoce el sobresaliente rendimiento de Pacho durante la última temporada, en la que se consolidó como una pieza clave tanto en su club como en la selección ecuatoriana. Su regularidad, solidez defensiva, capacidad de anticipación y salida limpia desde el fondo fueron aspectos determinantes para que recibiera este reconocimiento.

 

Pacho ha sido elogiado por su madurez táctica y liderazgo, a pesar de su juventud, características que le han permitido competir al más alto nivel del fútbol europeo. En el PSG, se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y de la afición, destacándose en competiciones locales e internacionales.

 

Para Ecuador, este logro se suma a una serie de hitos recientes que confirman el buen momento de sus futbolistas en las principales ligas del mundo. La presencia de Pacho en el once ideal de la FIFA no solo resalta su talento individual, sino que también proyecta positivamente al fútbol ecuatoriano en el escenario global.

 

Analistas deportivos coinciden en que este reconocimiento fortalece su perfil internacional y abre la puerta a una carrera aún más prominente, consolidándolo como uno de los defensores más completos de su generación.

 

Relevancia para Ecuador:
El reconocimiento a Willian Pacho refuerza la imagen del fútbol ecuatoriano a nivel mundial y sirve de inspiración para nuevas generaciones de deportistas del país.

 

Foto de portada: Willian Pacho celebra tras un partido con el Paris Saint-Germain.
Crédito: Agencia EFE / ESPN

