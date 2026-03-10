Investigadores analizan el impacto del tabaco en la genética de la población lojana

martes, marzo 10, 2026

Estudio de la Universidad Técnica Particular de Loja evidencia daño celular y riesgos asociados al consumo de tabaco, aportando información clave para la prevención en salud pública

El consumo de tabaco continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para la salud a nivel mundial. En este contexto, investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) desarrollan un estudio que analiza el impacto del tabaquismo en la genética humana, con el objetivo de generar evidencia científica que contribuya a fortalecer estrategias de prevención en la población.

La investigación se centra en identificar cómo las sustancias tóxicas producidas por la combustión del tabaco afectan el ADN de las células, incrementando el riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer. Este proyecto se desarrolla en el cantón Loja con la participación de 321 personas entre 20 y 59 años, incluyendo fumadores y no fumadores, lo que permite comparar los efectos del tabaco en distintos grupos poblacionales.

Según explica Gabriela Cevallos Solorzano, docente investigadora de la UTPL, durante el consumo de tabaco se liberan compuestos altamente tóxicos y carcinogénicos que no solo afectan los pulmones, sino también otros tejidos del organismo. “Nuestro estudio busca comprender cómo estas sustancias, en interacción con variantes genéticas, afectan la integridad del ADN y aumentan la susceptibilidad a enfermedades”, señala.

Uno de los principales hallazgos del estudio evidencia que aproximadamente el 10% de la población analizada presenta alteraciones genéticas en enzimas encargadas de procesar sustancias tóxicas, como la glutatión S-transferasa. Esta condición incrementa la vulnerabilidad al daño celular. Además, los resultados muestran una mayor presencia de alteraciones en las células de los fumadores, incluyendo fragmentación del ADN y procesos de muerte celular.

El proyecto emplea metodologías avanzadas de biología molecular y genotoxicología, como la extracción de ADN, reacción en cadena de la polimerasa y análisis de micronúcleos en células de la mucosa bucal, lo que permite obtener resultados precisos sobre el impacto del tabaco en la salud genética.

Más allá de los hallazgos científicos, la investigación contempla la difusión de resultados a la ciudadanía mediante materiales divulgativos, con el fin de generar mayor conciencia sobre los riesgos del tabaquismo. A futuro, el estudio busca ampliarse a nivel provincial, incorporando nuevas variables como microbiota oral y factores bioquímicos y psicológicos.

Con este tipo de iniciativas, la Universidad Técnica Particular de Loja contribuye con la generación de conocimiento orientado a mejorar la calidad de vida de la población. Los resultados de este estudio aportan información relevante para la formulación de políticas públicas y estrategias de prevención en salud.