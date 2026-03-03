Innovatón UTPL impulsa soluciones estratégicas para empresas

martes, marzo 3, 2026

30 estudiantes desarrollaron propuestas frente a retos reales planteados por empresas del sector financiero, consolidando la conexión entre conocimiento académico e impacto empresarial.

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) desarrolló la primera edición del Innovatón UTPL, un espacio que reunió a 30 estudiantes de las carreras de Computación, Telecomunicaciones, Artes Visuales, Derecho, Economía, Finanzas, y Arquitectura para responder a desafíos planteados por el Banco de Loja, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente y fintech Plux.

La iniciativa articuló a las empresas aliadas para plantear retos concretos que fueron abordados por equipos multidisciplinarios de entre tres y cinco integrantes. Acompañados por mentorías especializadas y en diálogo directo con el sector productivo, los estudiantes diseñaron propuestas estratégicas orientadas a generar valor real y transferible.

Diana Rivera, vicerrectora de Investigación de la UTPL, destaca que “la innovación cobra pleno sentido cuando el conocimiento generado en las aulas, grupos de investigación y laboratorios se vincula de manera estratégica con las necesidades reales del sector productivo. En la UTPL entendemos que innovar no es solo crear nuevas ideas, sino transformar el saber académico en soluciones aplicables que impulsen el crecimiento económico, fortalezcan la competitividad empresarial y aporten al desarrollo social y humano. Esto implica promover propuestas más eficientes, sostenibles y accesibles que respondan a los desafíos actuales del entorno local y nacional”.

Rivera enfatiza que la consolidación de ecosistemas de innovación sólidos se sustenta en una articulación efectiva entre universidad, empresa y sociedad. “Creemos que la innovación solo es posible cuando existe confianza, cooperación y una visión de beneficio compartido entre todos los actores”. Bajo esta perspectiva, la institución asume su rol como agente de transformación, impulsando la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la formación de talento altamente especializado al servicio de las organizaciones.

Jhon Quille, estudiante de la Tecnología Superior en Creación Audiovisual Digital de UTPL TEC, resaltó que el logro alcanzado fue resultado del trabajo colaborativo y del espacio que brinda la UTPL para impulsar procesos de formación innovadores. “Esta experiencia nos permitió ampliar nuestra visión y aportar con ideas reales y viables frente a los retos planteados”, señaló.

El proceso culminó con la presentación de las soluciones ante un jurado evaluador conformado por representantes de las empresas participantes. Como reconocimiento al esfuerzo y la calidad de las propuestas, se entregó un incentivo económico total de $ 1.550 dólares, otorgado por las organizaciones aliadas, además de oportunidades de pasantías y la posibilidad de que los prototipos continúen su proceso de maduración junto a las empresas.

En los últimos tres años, más de 1.000 estudiantes de la UTPL, acompañados por más de 50 docentes mentores, han trabajado en desafíos académicos y empresariales desde 17 carreras, generando más de 250 prototipos. El Innovatón recoge esta experiencia acumulada y la potencia en un formato concentrado, con mayor nivel de articulación empresarial y un enfoque claro en resultados transferibles.

Esta iniciativa evidencia la visión de la UTPL en la formación de profesionales capaces de resolver desafíos reales de manera viable, innovadora y sostenible, consolidando puentes efectivos entre la formación académica y el desarrollo empresarial.

El Parque Científico y Tecnológico se vincula con 40 empresas y cuenta con 322 registros de propiedad intelectual, resultado de su gestión en investigación e innovación.

