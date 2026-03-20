Expertos de Google, Apple y líderes globales debaten sobre el futuro de la inteligencia artificial en América Latina

viernes, marzo 20, 2026

● Un informe del Foro Económico Mundial revela que la adopción estratégica de inteligencia artificial (IA) incrementaría hasta USD 1,7 billones anuales, en la economía latinoamericana hacia 2030, equivalente al 6 % del potencial global. ● La USFQ, anfitrión del SALA 2026, se consolida como puente entre la IA global y el talento latinoamericano, impulsando becas, innovación e investigación en una región de enorme potencial.

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Quito, marzo de 2026 — La inteligencia artificial se ha consolidado como una de las tecnologías más transformadoras para la economía, la ciencia y la innovación a escala global. En este contexto, América Latina busca fortalecer su ecosistema tecnológico y formar talento especializado que le permita participar activamente en esta nueva revolución digital.

Como parte de este impulso regional, la Universidad San Francisco de Quito USFQ fue sede del Summit of Artificial Intelligence in Latin America – SALA 2026, un encuentro internacional que convocó a investigadores, empresas tecnológicas y jóvenes talentos para fomentar el desarrollo y la adopción responsable de esta potencial herramienta en la región.

El evento funcionó como un espacio de intercambio entre la comunidad científica latinoamericana y los principales actores del ecosistema global de IA. Durante la conferencia participaron expertos vinculados con compañías tecnológicas como Google, Google DeepMind, Meta, Microsoft y Apple, junto a investigadores, estudiantes y emprendedores que trabajan en áreas de frontera como: machine learning, procesamiento de lenguaje natural, visión computacional y modelos generativos.

La relevancia de este tipo de espacios es creciente en un contexto en que la IA redefine la competitividad de los países. Diversos estudios internacionales, entre ellos del Foro Económico Mundial, consideran que es indispensable acelerar su desarrollo en la región y proponen acciones clave para generar un impacto económico medible, al tiempo que se garantiza un desarrollo sostenible centrado en las personas. Según esta estimación, la adopción de la IA podría aumentar la productividad regional entre 1,9 % y 2,3 % anual, generando entre 1,1 y 1,7 billones de dólares en valor económico adicional cada año en América Latina. Sin embargo, la región todavía enfrenta desafíos importantes relacionados con inversión, infraestructura tecnológica y formación de talento especializado.

Para la academia es relevante poner sobre la mesa la investigación científica, la innovación tecnológica y la formación de talento en áreas estratégicas para el futuro de la región. Espacios como SALA 2026 permiten fortalecer la colaboración entre academia, industria y sector público, impulsar nuevas oportunidades de investigación y posicionar a América Latina como un actor cada vez más relevante en el desarrollo responsable de la inteligencia artificial a nivel global.

Para mayor información:

Samantha Aguilar Alvarado

Ejecutiva PR

saguilar @pumares.com.ec

Alexandra Polanco

Directora de Relaciones Universitarias