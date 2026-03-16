Estudiantes de bachillerato viven una experiencia universitaria inmersiva en la UTPL

lunes, marzo 16, 2026

Del 16 al 20 de marzo, estudiantes de tercero de bachillerato de los colegios de Loja participarán en visitas guiadas y actividades prácticas para conocer de cerca la vida universitaria y tomar una decisión informada sobre su futuro profesional.

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Con el objetivo de acompañar a los jóvenes en su proceso de elección profesional, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) desarrolla el evento “Vive UTPL”, una experiencia universitaria inmersiva dirigida a estudiantes de tercero de bachillerato de los colegios de la ciudad.

La actividad se realizará del 16 al 20 de marzo y permitirá a los participantes vivir de manera directa la dinámica universitaria, mediante recorridos guiados por el campus y actividades en diferentes espacios académicos.

Durante la jornada, los estudiantes podrán conocer laboratorios, aulas especializadas, la biblioteca, el complejo deportivo y los clubes de arte, además de interactuar con docentes y asesores académicos que les brindarán orientación sobre las distintas carreras y su proyección profesional.

Andrea Loaiza, directora de Estudiantes y Formación Integral Integral de la UTPL menciona que esta iniciativa se basa en un enfoque experiencial e inmersivo, bajo el principio de “aprender viviendo”, que busca que los jóvenes no solo reciban información sobre las carreras, sino que puedan experimentar cómo se desarrolla el aprendizaje en la universidad. De esta manera, los participantes podrán visualizarse como futuros universitarios y comprender de manera práctica el proceso formativo de cada área de estudio.

El evento también está orientado a fortalecer el proceso de orientación vocacional, facilitando espacios de consulta directa con especialistas y brindando información clara sobre el campo laboral y las oportunidades profesionales de cada carrera.

Como parte de la experiencia, los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar 28 programas académicos, conocer proyectos de innovación y descubrir las iniciativas de investigación y desarrollo en las que podrán participar como futuros estudiantes de la UTPL.

A través de esta actividad, la universidad busca fortalecer el vínculo con los colegios de Loja y posicionarse como una institución innovadora, con infraestructura de alto nivel y una propuesta educativa que acompaña a los jóvenes en una de las decisiones más importantes de su vida: la elección de su profesión.

La UTPL invita a los estudiantes de bachillerato a participar en esta experiencia que les permitirá conocer de cerca la vida universitaria y tomar una decisión informada sobre su futuro académico y profesional.