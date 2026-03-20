Equinoccio en Ecuador: el día en que las sombras desaparecen

viernes, marzo 20, 2026

Este 20 de marzo, Ecuador vive el equinoccio, un fenómeno astronómico en el que el día y la noche tienen la misma duración y en el que, en la línea ecuatorial, las sombras prácticamente desaparecen al mediodía.

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Cada 20 de marzo, Ecuador se convierte en un punto privilegiado para observar uno de los fenómenos astronómicos más interesantes del año: el equinoccio. Durante este evento, el Sol se ubica exactamente sobre la línea ecuatorial, provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en todo el planeta.

En lugares emblemáticos como la Mitad del Mundo, este fenómeno adquiere un valor especial. Al mediodía, los objetos verticales proyectan sombras mínimas o casi imperceptibles, lo que permite evidenciar la posición directa del Sol sobre el ecuador terrestre. Este evento no solo tiene valor científico, sino también turístico y educativo.

El equinoccio marca además el inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur, reflejando el movimiento constante de la Tierra alrededor del Sol. Para culturas ancestrales, estos cambios eran momentos clave para la agricultura y la organización del tiempo.

Hoy, el equinoccio sigue despertando interés tanto en científicos como en ciudadanos, convirtiéndose en una oportunidad para conectar con la naturaleza y comprender mejor nuestro planeta.

Relevancia para Ecuador:

Este fenómeno refuerza el valor geográfico y simbólico del país como punto central del planeta, con potencial turístico, educativo y cultural.

Foto de portada: El equinoccio permite observar cómo las sombras desaparecen casi por completo en la línea ecuatorial.

Crédito: IstockPhoto