Ecuador destaca por su alta actividad emprendedora, pero enfrenta retos de sostenibilidad

domingo, marzo 29, 2026

La evidencia del informe GEM 2025/2026 plantea el reto de fortalecer el ecosistema emprendedor mediante el trabajo conjunto entre academia, sector privado y estado.

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Ecuador se posiciona entre los seis países con mayor actividad emprendedora a nivel global, de acuerdo con el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025/2026, titulado “From Uncertainty to Opportunity”, presentado en febrero de este año en México. Este estudio analiza la dinámica emprendedora en 53 economías que representan el 43 % de la población mundial y el 57 % del Producto Interno Bruto (PIB) global.

Los resultados evidencian que uno de cada cuatro adultos ecuatorianos participa activamente en la creación o gestión de nuevos negocios, duplicando el promedio mundial, donde uno de cada ocho adultos emprende. Este indicador refleja una cultura emprendedora sólida en el país, que constituye una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo económico y social.

Sin embargo, el informe también revela importantes desafíos estructurales. A nivel global, la tasa de emprendimientos en etapa temprana supera ampliamente a la de empresas consolidadas —aquellas con más de 42 meses en el mercado—, lo que indica que muchos negocios no logran sostenerse ni crecer en el tiempo. En este contexto, Ecuador aún enfrenta una brecha significativa entre su potencial emprendedor y las condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de los emprendimientos.

El rol de la educación frente al miedo al fracaso

Uno de los principales factores que limita la consolidación de nuevos negocios es el miedo al fracaso. Según el estudio, al menos dos de cada cinco adultos que identifican oportunidades de negocio deciden no emprender por esta razón; no obstante, quienes han tenido experiencias previas, incluso si implicaron el cierre de un negocio, muestran mayor disposición a volver a emprender, evidenciando la resiliencia del ecosistema emprendedor.

En este escenario, la educación y el fortalecimiento de capacidades empresariales cumplen un rol clave. Las universidades, como actores estratégicos, contribuyen a reducir estas barreras mediante la formación, la investigación y la generación de conocimiento aplicado, promoviendo entornos que impulsen la innovación y el desarrollo sostenible.

El informe también destaca un cambio en las motivaciones emprendedoras. Cada vez más emprendedores no solo buscan generar ingresos, sino también crear un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Asimismo, la digitalización se consolida como un factor determinante en la creación y gestión de negocios, especialmente a través del uso de redes sociales y tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Aporte académico para la toma de decisiones

Ecuador forma parte del informe GEM 2025/2026 gracias a una alianza académica entre la Pontificia Universidad Católica sede Ibarra, la Universidad de Cuenca, la Universidad Espíritu Santo, la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Estas instituciones contribuyen a la generación de evidencia científica que permite comprender la realidad del emprendimiento y orientar la toma de decisiones a nivel nacional.

Los resultados específicos del país serán presentados en el informe nacional GEM Ecuador en Quito, Guayaquil y Cuenca, el 12, 13 y 14 de mayo respectivamente, consolidando un espacio de análisis y reflexión sobre el futuro del emprendimiento en el país.

Ecuador cuenta con el talento y la evidencia. El desafío ahora es transformar este potencial en acciones concretas, a través de la articulación entre la academia, el sector privado y el estado, para fortalecer un ecosistema emprendedor más sostenible, inclusivo e innovador.