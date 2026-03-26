Conexia UTPL, innovación y conocimiento que impulsan el desarrollo empresarial

jueves, marzo 26, 2026

En respuesta a los desafíos que enfrenta el sector productivo en un entorno de constante transformación tecnológica, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de su Parque Científico y Tecnológico, relizará una nueva edición de Conexia UTPL, una iniciativa que

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Conexia evoluciona hacia un formato más amplio y descentralizado, con la proyección de siete encuentros a desarrollarse en distintas ciudades del país: cuatro en Loja y uno en Ambato, Guayaquil y Cuenca. Esta expansión permitirá acercar el conocimiento generado en la universidad a diversos ecosistemas productivos, generando nuevas oportunidades de colaboración e innovación.

Mauricio Eguiguren, coordinador de Gestión y Transferencia de Conocimiento de la UTPL, explica que esta iniciativa responde a la visión institucional de vincular la investigación con el entorno productivo. “Conexia será un espacio donde las empresas podrán conocer innovaciones desarrolladas en la UTPL y explorar cómo estas pueden aportar valor a sus procesos, productos y servicios”, señala.

Durante esta edición, se prevé la presentación de desarrollos en áreas como biomateriales, nuevos materiales y bioensayos, con aplicaciones en sectores estratégicos como la agroindustria. Entre las propuestas destacan soluciones basadas en el aprovechamiento de subproductos de cadenas productivas como el cacao, el banano y el camarón, bajo enfoques de economía circular y sostenibilidad.

Además, el evento promoverá un modelo de innovación colaborativa, en el que las empresas podrán plantear retos concretos que serán abordados desde la academia mediante proyectos de investigación aplicada. Este enfoque permitirá generar soluciones prácticas, al tiempo que fortalece la formación de estudiantes al vincularlos con problemáticas reales del entorno empresarial.

Desde el sector productivo, la expectativa frente a esta nueva edición es positiva. La articulación entre universidad e industria no solo impulsa el desarrollo de nuevos productos, sino que también abre la puerta a ideas innovadoras y nuevas perspectivas para enfrentar los desafíos actuales.

Las organizaciones interesadas podrán vincularse a Conexia mediante diversas modalidades, como retos de innovación, laboratorios conjuntos, servicios tecnológicos y proyectos de investigación, en áreas como sostenibilidad, bioeconomía, economía circular e innovación en la industria de alimentos. Para más información pueden ingresar en: utpl.edu.ec/parque-cientifico