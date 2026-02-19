USFQ hace último llamado a convocatoria para Concurso de Beca Wise 2026

jueves, febrero 19, 2026

● La Beca WISE (Mujeres en Ciencia e Ingeniería, por sus siglas en inglés) de la USFQ representa una oportunidad única para impulsar la carrera científica de mujeres talentosas, brindándoles los recursos necesarios para desarrollar su potencial en un entorno académico de excelencia. ● La beca es completa y cubre 100% de los aranceles de la carrera (excepto la matrícula). ● La ganadora deberá iniciar sus estudios en agosto de 2026 y el premio es personal e intransferible.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Quito, febrero de 2026 — La Universidad San Francisco de Quito USFQ mantiene abierta la convocatoria al concurso Beca WISE hasta el 20 de febrero de 2026, iniciativa que fomenta la participación de mujeres con aptitudes académicas excepcionales, en carreras científicas, tecnológicas e ingenierías, fortaleciendo su contribución al desarrollo científico del país.

La Beca WISE reconoce el talento académico de jóvenes ecuatorianas y les ofrece la oportunidad de acceder a una beca completa en diversas áreas académicas, incluyendo:

Biología y Biotecnología

Física y Matemáticas

Ingenierías: Civil, Industrial, Mecánica, Química, Electrónica y Automatización, en Alimentos, en Agroempresa en Ciencias de la Computación, y en Matemáticas Aplicadas y Computación.

La convocatoria está dirigida a estudiantes mujeres con alto rendimiento académico, residentes en Ecuador, que estén matriculadas en el tercer año de bachillerato o que se hayan graduado en 2025, en colegios reconocidos por el Ministerio de Educación de la República del Ecuador.

Las interesadas deben completar el proceso de admisión a la USFQ y aprobar el examen de admisión con un puntaje mínimo de 2000/2400, además de mantener un promedio mínimo de 9/10 en primero y segundo de bachillerato. La inscripción al concurso no tiene ningún costo y el último examen de admisión se amplía al 7 de marzo en Quito, Ibarra y Guayaquil.

Inscripción:

Link para inscripción en el concurso WISE 2026: ingresa aquí.

Importante: antes de completar el formulario, revisa las bases del concurso en el siguiente link.

Para mayor información de prensa:

Samantha Aguilar Alvarado

Ejecutiva de Relaciones Públicas

[email protected]

Alexandra Polanco

Directora de Relaciones Universitarias

[email protected]

Acerca de Universidad San Francisco de Quito:

La USFQ busca formar individuos librepensadores, innovadores, creativos, emprendedores en el marco de las Artes Liberales y bajo sus principios fundacionales. Su fin es ser una universidad de excelencia en todas sus actividades y única en el mundo dadas sus capacidades dentro de la filosofía de Artes Liberales. Así el enfoque educativo abarca todas las disciplinas del saber bajo la misma importancia, lo cual busca formar individuos libres, conscientes de su entorno, emprendedores, críticos, creativos y sin condicionamientos. Por eso es la universidad número uno en el Ecuador y referente a nivel internacional.