Protestas en Minnesota contra el ICE tras detención de niños migrantes

domingo, febrero 1, 2026

Miles de personas salieron a las calles de Minnesota para rechazar las redadas del ICE, luego de que dos hermanos menores de edad —estudiantes del mismo colegio que el niño ecuatoriano Liam— fueran detenidos por agentes federales, generando una ola de indignación nacional.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Miles de manifestantes se congregaron en diversas ciudades de Minnesota para exigir la salida de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en una de las mayores jornadas de protesta del año contra la política migratoria de la administración de Donald Trump. La movilización se produjo tras conocerse la detención de dos hermanos menores de edad, estudiantes del mismo colegio que Liam —un niño cuyo caso se volvió símbolo del endurecimiento migratorio—, durante un operativo federal.

Organizaciones de derechos humanos, padres de familia, docentes y líderes comunitarios denunciaron que la intervención del ICE generó pánico en las comunidades migrantes, afectando directamente a niños y adolescentes. Según los organizadores, las redadas han roto la confianza entre las familias inmigrantes y las autoridades locales, provocando ausentismo escolar y temor generalizado.

Las consignas “ICE fuera de Minnesota” y “La migración no es un crimen” dominaron las marchas, en las que se reclamó una revisión urgente de las políticas federales de deportación. Activistas advirtieron que la separación de familias y la detención de menores vulneran principios básicos de derechos humanos y tratados internacionales suscritos por Estados Unidos.

Desde el gobierno federal se ha defendido la legalidad de los operativos, señalando que forman parte del cumplimiento de la ley migratoria. Sin embargo, autoridades locales y estatales han marcado distancia, subrayando que Minnesota es un estado que promueve políticas de acogida y protección a comunidades migrantes.

La protesta refleja un clima de creciente tensión social en torno a la migración, en un contexto electoral marcado por discursos duros y decisiones que tienen impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias.

Relevancia para Ecuador:

La situación pone en alerta a la comunidad migrante ecuatoriana en Estados Unidos y reabre el debate sobre la protección consular y los derechos de niños y familias en contextos de deportación.

Foto de portada: Miles de personas salieron a las calles de Minnesota para exigir la salida de los agentes del ICE tras la detención de menores migrantes.

Crédito: Alex Brandon / AP-LaPresse / La Vanguardia