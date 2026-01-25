“Somos expertos en el trato a niños”, dice un jefe del ICE para quitar peso a la detención de Liam

domingo, enero 25, 2026

La detención de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años, por parte de agentes migratorios en Estados Unidos ha generado una fuerte controversia. Declaraciones de un alto funcionario del ICE intentando justificar el procedimiento han provocado indignación y críticas de organizaciones de derechos humanos.

La imagen de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de apenas cinco años, detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a la salida de su escuela, ha generado conmoción internacional. El hecho ocurrió esta semana y fue confirmado por autoridades migratorias, que defendieron el procedimiento pese a las duras críticas recibidas.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, un alto funcionario del ICE afirmó que la institución es “experta en el trato a niños”, en un intento por minimizar la gravedad del operativo. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos, abogados migratorios y activistas han cuestionado duramente estas afirmaciones, señalando que la detención de menores en contextos migratorios vulnera principios básicos de protección infantil.

El caso ha reabierto el debate sobre las políticas migratorias de Estados Unidos y el trato a familias migrantes, especialmente aquellas provenientes de América Latina. Según testimonios difundidos, Liam fue separado momentáneamente de su entorno familiar, generando un impacto emocional significativo tanto en el menor como en su familia.

Diversas organizaciones han recordado que existen protocolos internacionales que priorizan el interés superior del niño y recomiendan evitar, en la medida de lo posible, cualquier forma de detención. En este contexto, el caso de Liam se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre control migratorio y derechos humanos.

Relevancia para Ecuador:

El caso involucra directamente a un menor ecuatoriano y pone en evidencia la situación de vulnerabilidad que enfrentan miles de familias migrantes del país en Estados Unidos, un tema de alto impacto social y político para Ecuador.

Foto de portada: El niño ecuatoriano de cinco años, Liam Conejo Ramos, en el momento de su detención a la salida del colegio en Estados Unidos.

Crédito: HANDOUT / AFP