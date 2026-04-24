La imagen de una familia separada por el ICE gana la Foto del Año del World Press Photo 2026

viernes, abril 24, 2026

La fotografía premiada retrata el drama humano de la migración y vuelve a mostrar el poder del fotoperiodismo para conmover y denunciar.

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La imagen de una familia migrante separada por agentes del ICE fue reconocida como Foto del Año en el World Press Photo 2026, reafirmando la capacidad del fotoperiodismo para documentar tragedias humanas y movilizar conciencia global.

La fotografía, captada por Carol Guzy, muestra el dolor de una madre y su familia en un momento de desesperación, en una escena que sintetiza el drama migratorio y las tensiones humanitarias en torno a las políticas fronterizas.

El jurado destacó la fuerza narrativa de la imagen, su dimensión ética y su potencia simbólica para representar una crisis que trasciende fronteras. Como ha ocurrido con grandes fotografías históricas, la imagen no solo registra un hecho: interpela al espectador.

El World Press Photo ha premiado durante décadas imágenes que se convierten en memoria visual de su tiempo. En esta edición, el reconocimiento también reabre el debate sobre migración, separación familiar y derechos humanos.

La fotografía recuerda que el fotoperiodismo sigue siendo una herramienta de denuncia, empatía y verdad en un mundo saturado de imágenes efímeras.

Relevancia para Ecuador:

La noticia tiene especial resonancia para Ecuador por la dimensión migratoria del país y por el debate regional sobre derechos humanos, movilidad y protección de familias migrantes.

Foto de portada: La fotografía ganadora del World Press Photo 2026 retrata el drama de una familia separada en un episodio que simboliza la crisis migratoria.

Crédito: Carol Guzy, ZUMA Press, iWitness, para Miami Herald / EFE