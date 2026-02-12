jueves, febrero 12, 2026

En este artículo, Fabián Corral nos lleva a reflexionar sobre cómo la idea de que todo es desechable —bienes, proyectos, relaciones e instituciones— ha terminado por erosionar valores, memoria y estabilidad. La “cultura del desecho”, advierte, ya no contamina solo la naturaleza: también amenaza la vida social y política.

La idea de que todo es desechable, transitorio, precario pasó insensiblemente del consumo de bienes, en donde comenzó, a las relaciones personales, a las profesiones, las instituciones, la política y la cultura.

Y con la idea de que todo es descartable y provisional vino la sensación de fatiga, agobio y hartazgo, la ausencia de horizontes y la crisis de referentes y valores. Y llegó la convicción, cada vez más extendida, de que los proyectos son para hoy, y de que, al primer escollo, hay que archivarlos, porque más que proyectos o rutas marcadas por cada persona, entidad o país son caprichos momentáneos. Y creció el prejuicio de que la constancia, la responsabilidad, el compromiso, la lealtad son disparates pasados de moda. Todo eso con las excepciones de rigor, claro está.

La cultura del desecho ha llenado de basura los ríos, las playas, el mar, en fin, inundó la naturaleza. Y, lo más grave, empieza a contaminar el alma de la gente: basura de relaciones frustradas, de proyectos inconclusos, de “pan para hoy y hambre para mañana”, de modas que pasan, de TikTok, de libros que no trascienden y que se escriben según las exigencias del mercado, de informaciones que se suplantan una por otra, de novelerías insustanciales, de discursos que no calan, de rostros que no duran. Basura que impide la persistencia de los recuerdos y la sobrevivencia de las memorias, y que niega a personas y familias los argumentos y razones que vinculen el pasado con el futuro, y que permitan reconocer a los otros, pensar desde atrás hacia delante y construir en suelo firme.

Alguien dijo que la nuestra es una “sociedad líquida”. Es verdad. Ninguna estabilidad, ninguna firmeza. Nada durable. Nada exento de la posibilidad de convertirse en desecho, en trasto inútil, viejo al día siguiente de la compra o de la inauguración o de la fiesta.

Casi nada está a salvo de la invasión de lo transitorio y coyuntural, para convertirse en un espectáculo que llega, concluye y se olvida. La sociedad se parece, cada vez más, a un escenario que atrae momentáneamente, concita un entusiasmo desbordado, se satura de gritos, se vacía pronto y deja los graderíos y la pista llenas de basura. Y de soledad.

Sí, de soledad, porque no queda nada después de la fiesta, o queda muy poco. La resaca, quizá, y un vacío que crece.

Soledad que conspira en contra del individuo porque dificulta el ejercicio de un derecho que ha pasado inadvertido: el de construir patrimonios seguros, confianza y vínculos firmes y durables, familias razonables, amistades, es decir, espacios de humanidad.

La cultura del desecho invadió a la política. No hay estabilidad.

Las instituciones caducan. No hay proyectos que se discutan. Las ideas se han evaporado. Hay propaganda, que es la forma más notoria de la precariedad del poder.

La cultura del desecho ha penetrado en la sociedad y la ha transformado en un espacio “líquido”, sin instituciones, sin pautas constantes, sin creencias, sin las necesarias certezas, sin las mínimas confianzas. Sin ilusiones que perduren.

