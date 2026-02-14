Investigadoras UTPL consolidan liderazgo científico con impacto

sábado, febrero 14, 2026

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la universidad presenta indicadores que reflejan la participación estratégica de las mujeres en proyectos, publicaciones, cooperación internacional y captación de fondos, fortaleciendo la proyección científica institucional.

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero, destaca los resultados alcanzados en la gestión 2025, los cuales evidencian un liderazgo femenino sólido en su ecosistema de investigación, innovación y cooperación académica.

Durante este periodo, el 49% de los proyectos de investigación vigentes (45 de 92) fueron liderados por mujeres como investigadoras principales, mientras que el 63% de los equipos científicos contó con participación femenina. En coordinación de proyectos, las investigadoras dirigieron el 47% de las iniciativas nacionales y el 53% de las internacionales, además de participar en el 78% de los consorcios internacionales en los que intervino la universidad.

En producción científica, las mujeres representan el 55% del personal docente dedicado a investigación y participaron en casi la mitad de las publicaciones institucionales, incluidas aquellas indexadas en Scopus. Asimismo, los proyectos con liderazgo femenino gestionaron el 36% del financiamiento externo total captado en 2025, fortaleciendo la sostenibilidad de la investigación universitaria.

Este liderazgo también se refleja en reconocimientos que posicionan a la UTPL a nivel nacional e internacional. Investigadoras como Ximena Jaramillo, ganadora del premio L’Oréal; Liliana Enciso y Janneth Chicaiza, incluidas en rankings nacionales de mujeres que aportan a la ciencia; y Yuliana Jiménez Gaona, distinguida con el reconocimiento “Clodoveo Carrión Mora” al Mérito Científico por su aporte en investigación e innovación.

Para Diana Rivera Rogel, vicerrectora de Investigación, estos resultados consolidan un modelo de investigación basado en calidad, cooperación y generación de impacto social y reafirma el compromiso de la UTPL con una investigación pertinente, articulada a los desafíos del país y conectada con redes científicas internacionales.