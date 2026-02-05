Incubadora Prendho UTPL abre postulaciones en programa de emprendedores

jueves, febrero 5, 2026

El programa virtual INCUBITI que apoya con formación y mentoría a emprendimientos de todo el país, cuenta con inscripciones abiertas hasta el 22 de febrero de 2026.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Incubadora y Aceleradora de Emprendimientos Prendho de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) comprometida con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor del Ecuador, lanza su programa virtual INCUBITI, dirigido a emprendimientos dinámicos (alto potencial de crecimiento, basados en innovación y escalabilidad) de todo el país. Las postulaciones están abiertas hasta el 22 de febrero.

Prendho UTPL ha graduado a 248 emprendimientos, a nivel nacional, de su programa INCUBITI, donde brindan formación y mentoría especializada a emprendedores que busquen potenciar sus ideas de negocios para consolidarlas en el mercado. El programa tiene una duración de ocho meses, en dos etapas: pre- incubación e incubación.

INCUBITI acompaña a los emprendedores en el proceso de construcción de sus negocios, desde la validación de su idea, la construcción del modelo de negocio, el desarrollo de un producto mínimo viable o prototipo de su producto o servicio, hasta que logren sus primeras ventas en el mercado.

Convocatoria 2026

En la convocatoria 2026, la Incubadora Prendho UTPL invita a los emprendedores a postular con sus ideas de negocio en tres áreas:

Economía circular y sostenibilidad: emprendimientos que desarrollen soluciones basadas en reutilización, reciclaje, trazabilidad e innovación en materiales, integrando tecnología para reducir el impacto ambiental y promover modelos productivos regenerativos.

Bienestar inteligente: proyectos que combinen tecnología, salud y bienestar emocional para promover hábitos saludables, autocuidado y una mejor calidad de vida mediante soluciones digitales, naturales e innovadoras.

Eficiencia en el uso de recursos naturales: iniciativas que optimicen el uso de agua, energía, suelo y alimentos, integrando innovación tecnológica y sostenibilidad para una producción más eficiente y resiliente.

Al ser parte de INCUBITI el emprendedor recibe talleres prácticos en distintas áreas, asesoría personalizada de expertos, conexiones con clientes, ferias, eventos y más. Además, el emprendedor fortalece sus habilidades empresariales y accede a oportunidades de crecimiento respaldadas por una incubadora reconocida a nivel internacional.

Los emprendedores que se han formado en Prendho han recibido reconocimiento nacional e internacional. El año anterior, varios emprendedores Prendho fueron finalistas del concurso Misión Emprende y dos de ellos llegaron a la recta final del programa. Además, la formación recibida ha permitido que varios emprendedores sean beneficiarios de convocatorias de capital semilla, aceleración y más.

Dato

Las postulaciones se realizan en formato virtual a través del sitio web prendho.com