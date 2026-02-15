EE. UU. presiona a Venezuela para estimular la inversión extranjera

Participa en el Diálogo Nacional
La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa una nueva fase de negociación y presión diplomática. Washington busca que el gobierno venezolano adopte medidas que generen mayor confianza para la inversión extranjera, particularmente en el sector energético.
Tras años de sanciones y restricciones, el mercado petrolero venezolano vuelve a captar atención debido a la necesidad global de diversificar suministros. Sin embargo, inversionistas internacionales exigen garantías jurídicas, estabilidad regulatoria y mayor transparencia institucional.
La refinería de Amuay, una de las más grandes de América Latina, simboliza el potencial productivo del país. No obstante, la infraestructura requiere modernización y capital significativo para recuperar niveles óptimos de producción.
El contexto político interno también juega un papel determinante. La comunidad internacional observa con atención las condiciones electorales y el marco institucional, factores que inciden directamente en la percepción de riesgo país.
La presión estadounidense se inscribe en un escenario más amplio de reajuste energético global, donde América Latina vuelve a posicionarse como región estratégica.
Relevancia para Ecuador:
Los cambios en la industria petrolera venezolana impactan el mercado regional de hidrocarburos. Para Ecuador, país también exportador de petróleo, estos movimientos pueden influir en precios, competencia y oportunidades de inversión.
Foto de portada: La refinería de Amuay, la más grande de Venezuela, ubicada en Punto Fijo, estado de Falcón.
Crédito: Adriana Loureiro Fernández para The New York Times
