EE. UU. presiona a Venezuela para estimular la inversión extranjera

domingo, febrero 15, 2026

Estados Unidos ha intensificado su presión sobre Venezuela para que implemente reformas que favorezcan la inversión privada, en un contexto de interés internacional por el sector energético y de reacomodo político regional.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa una nueva fase de negociación y presión diplomática. Washington busca que el gobierno venezolano adopte medidas que generen mayor confianza para la inversión extranjera, particularmente en el sector energético.

Tras años de sanciones y restricciones, el mercado petrolero venezolano vuelve a captar atención debido a la necesidad global de diversificar suministros. Sin embargo, inversionistas internacionales exigen garantías jurídicas, estabilidad regulatoria y mayor transparencia institucional.

La refinería de Amuay, una de las más grandes de América Latina, simboliza el potencial productivo del país. No obstante, la infraestructura requiere modernización y capital significativo para recuperar niveles óptimos de producción.

El contexto político interno también juega un papel determinante. La comunidad internacional observa con atención las condiciones electorales y el marco institucional, factores que inciden directamente en la percepción de riesgo país.

La presión estadounidense se inscribe en un escenario más amplio de reajuste energético global, donde América Latina vuelve a posicionarse como región estratégica.

Relevancia para Ecuador:

Los cambios en la industria petrolera venezolana impactan el mercado regional de hidrocarburos. Para Ecuador, país también exportador de petróleo, estos movimientos pueden influir en precios, competencia y oportunidades de inversión.

Foto de portada: La refinería de Amuay, la más grande de Venezuela, ubicada en Punto Fijo, estado de Falcón.

Crédito: Adriana Loureiro Fernández para The New York Times