UTPL analiza audiencias y tendencias de la industria audiovisual ecuatoriana

lunes, enero 19, 2026

Expertos destacaron la vigencia de la televisión nacional frente al crecimiento del streaming y las plataformas bajo demanda.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La carrera de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) organizó, en su centro universitario de Quito, la charla “La importancia de la industria audiovisual y las tendencias de consumo de la televisión nacional frente a las plataformas VOD (vídeo bajo demanda, por sus siglas en inglés)”, junto con el lanzamiento del capítulo Ecuador del anuario publicado por el Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva (Obitel).

El evento reunió a estudiantes, docentes y especialistas del sector de la comunicación y los medios audiovisuales, con el objetivo de analizar la transformación del ecosistema audiovisual en el país. Contó con la participación de Doris Reyes, country leader de Kantar Ibope Media Ecuador, y de Kruzkaya Ordóñez González, docente investigadora de la UTPL y responsable del capítulo Ecuador de Obitel.

Durante su intervención, Ordoñez señaló que “la televisión abierta sigue siendo clave para la reactivación de la producción nacional, especialmente en la ficción, donde las telenovelas ecuatorianas conectan con las audiencias y compiten con contenidos extranjeros y plataformas digitales”. Además, resaltó que la industria audiovisual cumple un rol no solo económico, sino también cultural y social, al reflejar la identidad y la realidad del país.

La docente también enfatizó que “la televisión nacional ha sabido adaptarse a un entorno altamente competitivo, integrándose a la dinámica digital y ampliando su alcance a través de múltiples plataformas”, lo que permite llegar a diversos públicos y fortalecer el talento local. Este proceso, explicó, facilita que las producciones ecuatorianas consoliden su presencia nacional y se proyecten hacia mercados internacionales.

De acuerdo con datos de Kantar Ibope Media, empresa líder en medición de audiencias y análisis de datos de medios, la televisión abierta mantiene una cobertura superior al 96,9 % entre 2020 y 2025, con un consumo diario que supera las cuatro horas, lo que confirma su vigencia pese al crecimiento del streaming. En 2025, la inversión publicitaria en televisión e internet alcanzó los USD 180 millones, concentrando el 75 % del mercado. En este contexto, las telenovelas, noticieros y series se mantienen como los contenidos más vistos, principalmente por una audiencia adulta y familiar, con alta presencia femenina.

En contraste, el consumo de plataformas VOD continúa en ascenso: el 42,2 % de ecuatorianos que accedieron a streaming en el último mes, aunque con una alta rotación de suscripciones. Este escenario impulsa nuevos modelos de negocio, como paquetes de servicios, publicidad integrada y experiencias en vivo, así como una mayor incorporación de inteligencia artificial en la creación de contenidos.

A través de estos espacios académicos, la UTPL reafirma su compromiso con el análisis y el fortalecimiento de la industria audiovisual ecuatoriana. Las conclusiones del encuentro apuntan a un futuro de estrategias híbridas, en el que la televisión, las plataformas digitales y la inteligencia artificial convergen para potenciar la producción local y preservar la identidad cultural del Ecuador.

Quienes deseen conocer más sobre el capítulo de Ecuador en el anuario de Obitel pueden visitar la página www.obitel.net, en la sección “Anuarios”.