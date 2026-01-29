¿Qué se siente escalar un rascacielos?

jueves, enero 29, 2026

Un reportaje explora la experiencia extrema de escalar rascacielos y torres de gran altura, una práctica que combina riesgo físico, control mental y una intensa búsqueda personal.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Escalar un rascacielos no es solo un desafío físico, sino una experiencia límite que pone a prueba la mente y las emociones. Así lo describe un reportaje que se adentra en el mundo de los escaladores urbanos, personas que ascienden estructuras de cientos de metros de altura sin margen para el error.

Los protagonistas relatan que el miedo es constante, pero que aprender a controlarlo resulta esencial. Cada movimiento requiere concentración absoluta, mientras el entorno urbano se transforma en un escenario vertiginoso visto desde las alturas. La adrenalina, aseguran, convive con una profunda sensación de libertad.

Especialistas en psicología del deporte explican que este tipo de actividades extremas responde, en muchos casos, a una búsqueda de autoconocimiento y de superación de límites personales. Sin embargo, advierten sobre los riesgos y la necesidad de regulaciones claras para evitar tragedias.

El fenómeno de la escalada urbana ha crecido en los últimos años, impulsado por redes sociales y por una cultura que valora la espectacularidad. Frente a ello, autoridades y expertos coinciden en la importancia de diferenciar entre deporte extremo responsable y conductas que ponen en peligro la vida.

Relevancia para Ecuador:

El auge de los deportes extremos y de alto riesgo plantea desafíos en materia de regulación, seguridad y responsabilidad individual, temas cada vez más presentes también en el contexto ecuatoriano.

Imagen de portada: El escalador Alex Honnold, se encuentra en la cima de una torre de telecomunicaciones, a más de 508 metros de altura, en Taiwan.

Crédito: I-Hwa Cheng / Agence France-Presse — Getty Images / The New York Times