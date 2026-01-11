La economía de Cuba entra en una fase crítica de deterioro

domingo, enero 11, 2026

La crisis económica cubana se profundiza con escasez de alimentos, caída del suministro energético y un fuerte deterioro del nivel de vida de la población.

La economía de Cuba atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas, marcada por una combinación de escasez, inflación y colapso energético. La reducción del suministro de petróleo desde Venezuela, junto con restricciones financieras y sanciones externas, ha agravado una situación que ya era frágil.

En La Habana y otras ciudades del país, escenas cotidianas reflejan el impacto directo de la crisis en la vida diaria: familias cocinan al aire libre con leña ante los constantes apagones, mientras los alimentos básicos escasean y los precios continúan en aumento. La capacidad adquisitiva de los salarios se ha desplomado, empujando a más ciudadanos hacia la informalidad o la emigración.

El turismo, históricamente una de las principales fuentes de divisas, no logra recuperarse plenamente, y las remesas muestran signos de estancamiento. A esto se suma una infraestructura envejecida y una falta crónica de inversión que limita cualquier posibilidad de recuperación a corto plazo.

Expertos señalan que el panorama económico cubano enfrenta obstáculos estructurales profundos, agravados por un entorno internacional adverso. Las autoridades, por su parte, insisten en que factores externos explican gran parte de la crisis, mientras la población enfrenta una realidad cada vez más dura.

La combinación de apagones prolongados, escasez alimentaria y deterioro social ha generado un clima de creciente descontento, que mantiene en alerta tanto al gobierno como a la comunidad internacional.

Relevancia para Ecuador:

La situación de Cuba es un referente regional sobre los efectos de crisis económicas prolongadas y su impacto social, una lección relevante para Ecuador en términos de sostenibilidad fiscal, energía y políticas públicas.

Personas cocinan sopa sobre una hoguera en La Habana, en medio de los apagones y la escasez.

Crédito: Ramon Espinosa / Associated Press / The New York Times