UTPL, universidad líder en ciencias interdisciplinarias que transforma conocimiento en impacto territorial

miércoles, diciembre 31, 2025

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) se posiciona como la universidad número uno en Ciencias Interdisciplinarias del país, según el Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2026, un reconocimiento internacional que destaca a las instituciones capaces de integrar diversas áreas del conocimiento para generar investigación de alto impacto y responder a los desafíos complejos de la sociedad.

Tiempo de lectura: 3 minutos

Este posicionamiento no se limita a un indicador académico. En el caso de la UTPL, refleja un modelo institucional que articula investigación, innovación y vinculación con la sociedad para transformar vidas y contextos, con resultados que se traducen en soluciones concretas para los territorios del Ecuador.

Ciencia que se comparte, conocimiento que se transfiere

Uno de los elementos diferenciadores del ecosistema científico de la UTPL es su capacidad para trasladar el conocimiento generado en la academia hacia la sociedad y el sector productivo. A través de su Parque Científico y Tecnológico, la universidad impulsa procesos de transferencia de tecnología, desarrollo de patentes, innovación aplicada y colaboración con actores públicos y privados.

Este espacio permite que los resultados de investigación no se queden en publicaciones especializadas, sino que se conviertan en herramientas, metodologías y soluciones que fortalecen cadenas productivas, promueven la sostenibilidad y aportan al desarrollo económico y social del país.

“La investigación universitaria cobra sentido cuando logra incidir en la realidad, cuando dialoga con el territorio y genera soluciones que mejoran la vida de las personas”, señala Ximena Jaramillo, vicerrectora de Investigación de la UTPL, al destacar el enfoque interdisciplinario como eje transversal del modelo investigativo de la universidad.

Proyectos que conectan ciencia y territorio

El liderazgo de la UTPL en ciencias interdisciplinarias se sustenta en proyectos de investigación y vinculación que abordan problemáticas estratégicas del país desde una mirada integral, científica y social como el proyecto Bioeconomía que se desarrolla en la amazonía ecuatoriana para aprovechar de forma sostenible los recursos naturales, fortalecer bioemprendimientos locales y generar alternativas económicas resilientes al cambio climático, en articulación con comunidades, gobiernos locales y actores productivos.

En el ámbito de la conservación de la biodiversidad, equipos interdisciplinarios trabajan en el estudio y protección de especies emblemáticas y ecosistemas estratégicos, aportando información científica clave para la toma de decisiones ambientales y la gestión sostenible del territorio.

La conservación de manglares, en zonas de la Costa ecuatoriana, constituye otro eje de investigación aplicada de la UTPL. A través de estudios ecológicos, procesos de educación ambiental y trabajo comunitario, la universidad contribuye a la protección de estos ecosistemas fundamentales para la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático.

El café, uno de los productos emblemáticos del sur del país, también forma parte de la agenda investigativa. Desde la ciencia aplicada, la UTPL impulsa proyectos que fortalecen la calidad, sostenibilidad y valor agregado del café ecuatoriano, articulando conocimiento científico con productores, asociaciones y mercados especializados.

En Galápagos, la universidad desarrolla investigaciones vinculadas a biodiversidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria, aportando evidencia científica para la conservación de uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del planeta, en coordinación con instituciones locales y organismos internacionales.

Finalmente, proyectos de meliponicultura en el sur del Ecuador integran conservación ambiental, producción sostenible y desarrollo local, demostrando cómo la investigación interdisciplinaria puede generar impactos económicos, sociales y ambientales de largo plazo.

Interdisciplinariedad con propósito país

Para la UTPL, ser número uno en Ciencias Interdisciplinarias implica asumir una responsabilidad mayor: poner el conocimiento al servicio del desarrollo del Ecuador. La integración de saberes, la transferencia tecnológica y la vinculación con los territorios forman parte de una visión institucional que concibe a la universidad como un actor activo en la transformación social.

“El trabajo interdisciplinario permite comprender mejor la complejidad de los problemas y diseñar soluciones más pertinentes y sostenibles. Ese es el compromiso de la UTPL con el país”, afirma Jaramillo.

La UTPL reafirma su liderazgo académico y compromiso con la innovación y sostenibilidad a través de destacados reconocimientos internacionales. En el QS Latin America & The Caribbean University Rankings 2026, se ubica en el puesto 11 en Ecuador, consolidando su excelencia en investigación, impacto web e internacionalización. En el Times Higher Education World University Rankings 2026, figura entre las 10 mejores universidades del país, mientras que en el QS World University Rankings: Sustainability 2026 se posiciona 7 a nivel nacional, reflejando su compromiso con el cuidado ambiental y la equidad social. Además, la UTPL destaca en el Ranking UI GreenMetric como la quinta universidad más sostenible del país. A nivel global, sobresale en el THE Online Learning Ranking, donde es 1 en Ecuador y 14 en el mundo, y en el World University Rankings by Subject 2025, siendo la única universidad ecuatoriana en Educación y una de las cuatro en Ciencias de la Computación. Estos logros confirman la visión de la UTPL como referente regional en educación de calidad, investigación aplicada y sostenibilidad.

Con presencia en todo el territorio nacional y una proyección internacional creciente, la UTPL consolida un modelo universitario que articula excelencia académica, innovación y compromiso social. El reconocimiento del Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2026 refuerza una trayectoria institucional que entiende la ciencia no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para transformar realidades y construir futuro.