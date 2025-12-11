UTPL recibe certificación Great Place to Work como reconocimiento a su cultura laboral

jueves, diciembre 11, 2025

La UTPL obtuvo la certificación internacional Great Place to Work, un reconocimiento anual basado en la percepción de sus colaboradores y en la consistencia de sus prácticas de gestión humana.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) recibió la certificación internacional Great Place to Work, un reconocimiento basado en la evaluación directa de sus colaboradores mediante la encuesta Trust Index, un instrumento global que mide confianza, experiencia laboral y consistencia cultural. Este resultado marca un hito para la institución al convertirse en la primera universidad ecuatoriana en obtener esta distinción, que tiene vigencia anual y exige demostrar de manera continua el cumplimiento de los estándares que la respaldan.

El anuncio se realizó en un encuentro institucional que reunió a autoridades y personal de todas las áreas. En este espacio se explicó que el proceso de certificación inició con un diagnóstico integral, continuó con intervenciones focalizadas en equipos y concluyó con una verificación independiente realizada por Great Place to Work. María Rosa Romero, directora de Recursos Humanos de la UTPL, subrayó que este logro se construyó desde la percepción cotidiana del personal: “los escucho. Escucho lo que funciona y también lo que nos desafía. Necesitamos fortalecer nuestros vínculos, comunicarnos con mayor claridad, confiar más y acompañarnos mejor”. Indicó, además, que la certificación compromete a la institución a sostener un modelo de gestión humana basado en la escucha, la coherencia y la mejora continua.

Durante el evento, María Pía Zambrano, representante de Great Place to Work en Ecuador, explicó que la certificación se otorga únicamente cuando la voz del colaborador confirma que la experiencia laboral es consistente en todos los niveles de la organización. Destacó que el proceso desarrollado en la UTPL fue asumido por docentes y personal administrativo, cuyas respuestas permitieron validar que las prácticas institucionales se aplican de manera transversal. Señaló también que ser Great Place to Work implica “poner al ser humano en el centro, como estrategia”, y resaltó el alcance global del modelo y el enfoque For All, que demanda condiciones de confianza y trato equitativo para todos los perfiles laborales sin excepción.

El rector de la UTPL, Dr. Santiago Acosta, destacó que este reconocimiento se alinea con la misión humanista de la universidad, orientada al desarrollo integral y al bien común. Indicó que la certificación valida una cultura institucional que prioriza la dignidad humana, la cohesión y la responsabilidad compartida. Recordó que este logro pertenece a toda la comunidad universitaria y afirmó que “donde hay personas, hay futuro”. Subrayó, asimismo, que la vigencia anual de la certificación constituye un compromiso permanente que exige mantener y fortalecer las prácticas que la hicieron posible.

El proceso evaluó programas y servicios que la universidad ha consolidado para todas las etapas del ciclo laboral, entre ellos el acompañamiento humano integral, la conciliación trabajo–familia, la salud preventiva, la formación continua, los apoyos económicos, la gestión transparente del talento, los servicios internos, las iniciativas de voluntariado y los proyectos de bienestar emocional. Estos elementos fueron analizados por su alcance, consistencia y aplicación equitativa en toda la institución.

La UTPL continuará impulsando su sistema integral de bienestar y los programas orientados al desarrollo humano con el fin de sostener los estándares de confianza y

calidad organizacional requeridos por Great Place to Work. Las autoridades reiteraron que esta certificación no constituye un punto de llegada, sino un proceso continuo que se renueva cada año y que demanda mantener un entorno laboral alineado con la cultura institucional, la transparencia en la gestión y el compromiso colectivo.