UTPL obtiene el segundo lugar nacional en el reto de innovación tecnológica INNOVACAMP 2025

miércoles, diciembre 3, 2025

El proyecto FESTUM, desarrollado por estudiantes y docentes de las carreras de Computación y Turismo de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), alcanzó el segundo lugar a nivel nacional en INNOVACAMP 2025, destacándose entre propuestas de cinco universidades del país por su enfoque innovador hacia el turismo sostenible.

Tiempo de lectura: 2 minutos

FESTUM es una iniciativa interdisciplinaria que integra tecnología, experiencia del usuario y gestión turística para ofrecer una solución integral a los desafíos actuales del sector. La plataforma permite a los organizadores crear, promocionar y administrar eventos de manera digital, mientras que los turistas pueden descubrir experiencias, adquirir entradas electrónicas, participar en encuestas interactivas y almacenar recuerdos en álbumes virtuales. Su diseño contribuye a la reducción del uso de papel, en línea con los ODS 8, 9, 11 y 12.

En esta edición de INNOVACAMP, el Gobierno Nacional destinó 50.000 dólares en capital semilla para impulsar las iniciativas más destacadas del país. FESTUM recibió 15.000 dólares, recursos que fortalecerán su implementación y escalabilidad.

El equipo también se ubicó entre los 100 finalistas de Misión Emprende, una de las competencias más relevantes del ecosistema emprendedor ecuatoriano. Actualmente, los estudiantes continúan consolidando su modelo de negocio en Incubiti, el programa de incubación de Prendho–UTPL, y se graduarán en diciembre en Quito.

Verónica Mora Jácome, directora de la carrera de Negocios Turísticos y Gastronómicos y docente de Turismo, mencionó que FESTUM representa una herramienta estratégica para la gestión integral de eventos “Esta aplicación permitirá experiencias organizadas, seguras, sostenibles y de alto impacto. Su contribución es clave para el desarrollo de las ciudades, dinamizando la economía y fortaleciendo los sectores: cultural y de entretenimiento. Este reconocimiento nos impulsa a seguir creando soluciones que aporten al desarrollo sostenible de ciudades intermedias como Loja y, a futuro, escalar su uso a nivel nacional”.

Por su parte, Daniel Alejandro Guamán, director de la carrera de Tecnologías de la Información de la UTPL, destaca el carácter innovador del proyecto indicó que “FESTUM nació como una solución que combina computación, experiencia del usuario y sostenibilidad. Buscamos que los organizadores cuenten con herramientas modernas para gestionar eventos, mientras los turistas acceden a experiencias más interactivas y responsables. Este logro refleja la capacidad de nuestros estudiantes en especial José Luis Benítez y Ronin David Carrión para transformar retos reales en soluciones tecnológicas con impacto social y territorial”.

Este reconocimiento refuerza el liderazgo de la UTPL en la generación de conocimiento interdisciplinario. Según los Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2026, la universidad se ubica como la #1 del Ecuador en Ciencias Interdisciplinarias, evidencia de un modelo académico robusto y orientado a la creación de soluciones de alto impacto para el país.