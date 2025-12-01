UTPL obtiene Cualificación Académica con Calidad Superior en Investigación en Educación y Derecho

lunes, diciembre 1, 2025

El reconocimiento habilita a la institución para ofertar nuevos doctorados en el país.

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) recibió del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) la Cualificación Académica con Calidad Superior en Investigación en los campos específicos de Educación y Derecho, por un periodo de seis años, tras aprobar de manera íntegra la evaluación establecida en el Reglamento, Modelo y Metodología correspondientes. Con ello, la UTPL se convierte en pionera en recibir esta certificación en estos campos, posicionándola entre las universidades con mayor capacidad científica, infraestructura avanzada y cuerpo docente altamente calificado, y habilitándola para crear y presentar programas de doctorado (PhD) ante el Consejo de Educación Superior (CES), conforme lo establece el artículo 121 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

Este reconocimiento confirma que la UTPL cumplió de manera sólida los dos componentes obligatorios de la evaluación: el Componente de Carácter Institucional y el Componente de Carácter Específico, los cuales abarcan criterios como gestión de la investigación, líneas investigativas, ética, internacionalización, infraestructura especializada, productividad científica, personal académico con grado de PhD y desempeño de los grupos de investigación.

Juan Manuel García Samaniego, Director General de Evaluación Institucional y Calidad de la UTPL, destacó que este proceso—de carácter voluntario según el artículo 173 de la LOES—fue realizado bajo estrictos parámetros técnicos definidos en el Reglamento, Modelo y Metodología del CACES.

“La UTPL demostró una estructura investigativa sólida, políticas claras de fomento a la producción científica, un ecosistema robusto de laboratorios y plataformas tecnológicas, así como un cuerpo docente altamente calificado que publica activamente en los campos en los que fuimos evaluados”, señaló.

El directivo resaltó además que el proceso incluyó evaluación documental, visita in situ, informe preliminar, revisión institucional y la emisión de los informes finales, conforme lo establece el Reglamento de Cualificación Académica.

“Este logro es producto de una política universitaria coherente, de incentivos y de consolidación de grupos científicos que han sostenido indicadores de calidad reconocidos por el CACES”, añadió García.

Con la Cualificación obtenida, la UTPL queda formalmente habilitada para diseñar y presentar al CES nuevos proyectos doctorales en los campos aprobados, sin objeciones por criterios de calidad institucional. Este reconocimiento potenciará además la presencia de la universidad en rankings internacionales como THE, QS y Green Metrics, y ampliará su capacidad de integrarse a redes globales de investigación y cooperación científica.