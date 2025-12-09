UTPL impulsa la formación de 2 000 docentes en inclusión y enseñanza del inglés

martes, diciembre 9, 2025

VLa universidad fortalece el sistema educativo nacional con diplomados gratuitos desarrollados en convenio con el Ministerio de Educación.

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) fortalece su compromiso con la calidad educativa del país mediante la formación de 2 000 docentes del Ministerio de Educación, beneficiados con becas completas a nivel nacional. En el marco del convenio entre ambas instituciones, se desarrollan dos programas clave: el Diplomado en Inclusión y Sostenibilidad en Entornos Laborales y el Diplomado en Metodologías Innovadoras para la Enseñanza del Inglés, diseñados para atender prioridades urgentes del sistema educativo ecuatoriano.

Diana Rivera Rogel, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades de la UTPL, explica que este convenio se construyó para aportar formación especializada desde las fortalezas académicas de la institución. “La UTPL cuenta con la maestría en Educación con Mención en Currículo y Evaluación Educativa y la maestría en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, mención Enseñanza de Inglés; desde esa experiencia diseñamos dos diplomados que permiten apoyar al Ministerio de Educación en la capacitación de su planta docente”, señaló.

Agregó que la selección de estas áreas responde directamente a los requerimientos del sistema educativo ecuatoriano, que demanda docentes preparados para promover ambientes inclusivos y fortalecer la enseñanza del inglés con metodologías actualizadas.

“El diplomado de inclusión y sostenibilidad fortalece el autoconocimiento, el pensamiento crítico y la creación de entornos laborales diversos e inclusivos; mientras que el de inglés potencia las habilidades pedagógicas con metodologías activas y tecnologías educativas”, explicó Rivera, quien destacó que ambas formaciones impulsan aulas más innovadoras y contextualizadas a los retos actuales.

Los programas cuentan con la participación de una planta docente nacional e internacional de alto nivel, lo que garantiza estándares de calidad acordes con las exigencias globales y las realidades del país. En inclusión, el diseño académico fue desarrollado junto a un experto de la Universidad de Melbourne, una de las instituciones más prestigiosas del mundo en educación; mientras que el diplomado de inglés es impartido por profesores con certificaciones internacionales de nivel C1.

Con estas iniciativas, la UTPL reafirma su compromiso con la transformación educativa del Ecuador, aportando procesos formativos sostenibles, escalables y capaces de impactar positivamente en el trabajo docente, las aulas y los territorios. La universidad continuará fortaleciendo alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo profesional del magisterio y contribuyan al mejoramiento continuo del sistema educativo nacional.