UTPL es la primera universidad del sur del Ecuador certificada como establecimiento 100% libre de humo

La certificación, otorgada por el Ministerio de Salud Pública, fortalece la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el bienestar integral de la comunidad universitaria, consolidando el liderazgo de la institución en entornos educativos saludables.

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) marca un hito trascendental al obtener la certificación como Establecimiento 100% Libre de Humo, otorgada por el Ministerio de Salud Pública. Con ello, se convierte en la primera universidad del sur del país en alcanzar este reconocimiento, consolidando su liderazgo en la promoción de ambientes saludables, la prevención de enfermedades y el bienestar integral de su comunidad universitaria.

Esta iniciativa pionera se enmarca en las políticas institucionales de seguridad y salud en el trabajo, alineadas con los programas nacionales de prevención de riesgos psicosociales, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.

Joffre Pinto Sarango, técnico de Seguridad, Higiene del Trabajo y Medioambiente de la UTPL, indicó que para alcanzar esta certificación la universidad conformó un comité interno de promoción y prevención interdisciplinario, integrado por la Dirección de Recursos Humanos a través de su Unidad de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medioambiente, la Gerencia Administrativa, la Dirección General de Misiones Universitarias mediante su área de Bienestar Universitario y la Federación de Estudiantes UTPL. En este marco, el comité implementó un plan integral que incluyó capacitaciones, campañas, señalización y diversas actividades de sensibilización dirigidas a toda la comunidad universitaria.

A lo largo del proceso, la universidad desarrolló jornadas de concientización presenciales y virtuales, con especial énfasis en fechas clave como el Día Mundial sin Tabaco y el Día Internacional contra las Drogas.

“Este es un compromiso del día a día, que implica seguir aplicando medidas preventivas y generar conciencia sobre los beneficios de una vida saludable. Queremos que nuestros espacios promuevan el bienestar, el respeto y la responsabilidad compartida”, agregó el técnico.

Para la UTPL, la certificación como Establecimiento 100% Libre de Humo representa un logro institucional y colectivo, reflejo del compromiso de su comunidad por mantener un entorno saludable y fomentar una cultura de autocuidado. Este reconocimiento refuerza su compromiso con la formación integral de las personas, a la convivencia armónica y la sostenibilidad, invitando a otras universidades del país a sumarse a esta iniciativa.