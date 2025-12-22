Rodrigo Borja Cevallos: el legado de un demócrata imprescindible en la historia del Ecuador

lunes, diciembre 22, 2025

Más allá de la coyuntura noticiosa, la figura de Rodrigo Borja Cevallos permanece como una de las más sólidas referencias de la democracia ecuatoriana. Su trayectoria política, su aporte intelectual y su defensa permanente del Estado de derecho marcaron una época y dejaron una huella profunda en la vida institucional del país.

Hablar de Rodrigo Borja Cevallos es referirse a una de las figuras más influyentes y respetadas de la política ecuatoriana contemporánea. Expresidente de la República, jurista, pensador y líder socialdemócrata, Borja encarnó una forma de hacer política basada en la institucionalidad, el respeto a la democracia y la búsqueda de consensos en un país históricamente marcado por la inestabilidad.

Su gobierno (1988–1992) se desarrolló en un contexto regional complejo, atravesado por crisis económicas, presiones sociales y tensiones políticas. En ese escenario, Borja defendió con firmeza la vigencia del orden constitucional, la libertad de expresión y la separación de poderes, sentando precedentes importantes para la consolidación democrática del Ecuador.

Más allá de su paso por la Presidencia, su legado intelectual resulta igualmente relevante. Su obra La Enciclopedia de la Política se convirtió en un texto de consulta imprescindible para generaciones de estudiantes, académicos y analistas del continente, aportando claridad conceptual y rigor al estudio de la política y la democracia en América Latina.

Borja fue, además, un político coherente con sus principios. A lo largo de su vida pública mantuvo una postura crítica frente al autoritarismo, la corrupción y el uso patrimonial del poder. Incluso fuera del ejercicio directo del gobierno, su voz siguió siendo escuchada como referente ético y democrático.

En tiempos de polarización y descrédito de la política, recordar la trayectoria de Rodrigo Borja Cevallos no es un ejercicio nostálgico, sino una invitación a reflexionar sobre la necesidad de liderazgos comprometidos con el bien común, el diálogo y el respeto a las instituciones.

Relevancia para Ecuador:

El legado de Rodrigo Borja Cevallos sigue siendo una referencia clave para fortalecer la democracia, la ética pública y la institucionalidad en el Ecuador actual.

Pie de foto: Rodrigo Borja Cevallos fue una de las figuras políticas más influyentes del Ecuador contemporáneo y un defensor permanente de la democracia.

Crédito: Forbes.