jueves, diciembre 18, 2025

Cada vez más jóvenes buscan apoyo emocional en sistemas de inteligencia artificial ante la falta de contención social, familiar o institucional, revela un testimonio recogido por el diario La Vanguardia.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Un fenómeno inquietante comienza a emerger con fuerza entre los jóvenes: el uso de herramientas de inteligencia artificial como último recurso para enfrentar pensamientos suicidas. Así lo expone una entrevista publicada por el diario español La Vanguardia, en la que se recoge el testimonio de Agustín Bonifacio, quien analiza esta nueva forma de búsqueda de ayuda emocional.

Según el reportaje, muchos jóvenes recurren a chatbots y sistemas de IA en momentos de profunda angustia, cuando sienten que no pueden hablar con su entorno cercano o no encuentran respuestas en los servicios tradicionales de salud mental. La inteligencia artificial se convierte entonces en un espacio de escucha inmediata, sin juicios y disponible las 24 horas.

Especialistas advierten que este fenómeno no debe interpretarse como una solución, sino como una señal de alarma sobre la fragilidad emocional de una generación marcada por la soledad, la hiperconectividad y la presión social. Si bien algunas plataformas pueden ofrecer mensajes de contención, ninguna sustituye el acompañamiento profesional ni el apoyo humano real.

El uso de IA en este contexto plantea dilemas éticos y de responsabilidad, ya que estas herramientas no siempre están diseñadas para gestionar crisis emocionales graves. Sin embargo, su creciente utilización evidencia una falla estructural en los sistemas de prevención y atención de la salud mental juvenil.

La conversación sobre el rol de la tecnología en la salud emocional apenas comienza, pero el testimonio revela una urgencia clara: escuchar a los jóvenes antes de que busquen auxilio únicamente en una pantalla.

Relevancia para Ecuador:

El aumento de problemas de salud mental en jóvenes ecuatorianos hace imprescindible fortalecer redes de apoyo, prevención del suicidio y acceso oportuno a atención psicológica, antes de que la tecnología se convierta en el único refugio.

Imagen de portada: Un joven interactúa con su teléfono móvil en un entorno de soledad, reflejando el uso de tecnología como apoyo emocional.

Crédito: Imagen generada con IA para dialoguemos.ec