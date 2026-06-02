Spotify defiende el uso de inteligencia artificial para crear música

martes, junio 2, 2026

La plataforma de streaming apuesta por nuevas herramientas de inteligencia artificial que permitan crear versiones y remezclas controladas, mientras crece el debate mundial sobre tecnología y derechos de los artistas.

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La inteligencia artificial continúa transformando la industria musical. Spotify defendió el uso de nuevas herramientas basadas en IA como parte del futuro creativo del sector, aunque reconoce la necesidad de establecer límites y proteger a los artistas.

La plataforma llegó a un acuerdo con Universal Music Group para explorar nuevas posibilidades tecnológicas, incluyendo versiones y remezclas generadas con inteligencia artificial bajo esquemas controlados.

La iniciativa busca aprovechar el potencial de estas herramientas sin repetir algunos conflictos surgidos en los últimos años, cuando canciones creadas con IA utilizando voces similares a artistas reconocidos generaron cuestionamientos legales y éticos.

Para sus defensores, la inteligencia artificial puede convertirse en una nueva herramienta creativa, similar a otras innovaciones que históricamente transformaron la música. Puede facilitar experimentación, nuevos sonidos y formas distintas de conectar con las audiencias.

Sin embargo, muchos artistas advierten sobre los riesgos relacionados con derechos de autor, uso de voces, compensación económica y pérdida del control sobre sus propias creaciones.

El debate refleja una pregunta cada vez más presente: cómo aprovechar la innovación tecnológica sin afectar el valor del talento humano.

Relevancia para Ecuador:

La expansión de la inteligencia artificial también impactará a músicos, creadores y productores ecuatorianos, que deberán adaptarse a nuevas oportunidades y desafíos dentro de la industria digital.

Foto de portada: Spotify impulsa nuevas herramientas de inteligencia artificial para la creación musical, en medio del debate global sobre innovación y derechos de los artistas.

Crédito: Expansión.com.