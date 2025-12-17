Google selecciona proyecto ecuatoriano para investigación climática con IA

miércoles, diciembre 17, 2025

La UTPL recibe reconocimiento de Google por su propuesta de investigación que utilizará AlphaEarth para analizar ecosistemas y fortalecer la ciencia del cambio climático

En un contexto mundial donde la inteligencia artificial está transformando la investigación científica y la crisis climática exige información precisa, surgen iniciativas globales para entender cómo cambia la superficie terrestre y cómo responden los ecosistemas ante eventos extremos. En esta línea, Google DeepMind lanzó recientemente AlphaEarth, un programa que utiliza representaciones numéricas llamadas embeddings (una especie de huella digital matemática de cada lugar de la Tierra) para procesar y analizar la cobertura terrestre con un nivel de detalle nunca antes aplicado. A nivel internacional, solo un grupo reducido de investigadores fue seleccionado en el programa Satellite Embeddings Dataset Small Grants, destinado a impulsar trabajos con este nuevo conjunto de datos libres diseñado para agilizar el monitoreo ambiental.

En este escenario altamente competitivo, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) obtuvo un reconocimiento importante para la investigación ecuatoriana: el proyecto presentado por el investigador Franz Pucha Cofrep fue seleccionado por Google para impulsar investigación científica aplicada al cambio climático. Esta distinción reconoce la calidad del planteamiento y ubica a la UTPL entre las instituciones elegidas a escala mundial por Google para aplicar AlphaEarth en el monitoreo de ecosistemas.

“Para mí, este reconocimiento de Google es un logro muy significativo en mi trayectoria académica. Se trata de una empresa líder mundial en desarrollo tecnológico, y recibir su respaldo refleja la calidad del trabajo que realizamos desde la UTPL”, afirma Pucha, quien desarrolla actualmente su doctorado con financiamiento de la cooperación alemana en la Universidad de Marburgo y la Universidad Tecnológica de Brandeburgo Cottbus-Senftenberg.

El proyecto se apoya en uno de los sistemas de monitoreo ambiental más sofisticados del mundo: las torres Eddy Covariance, instaladas en los bosques secos y húmedos del sur del Ecuador con financiamiento de universidades alemanas. Estas estaciones, de más de 20 metros de altura, miden en tiempo real el comportamiento del carbono y del vapor de agua. En palabras sencillas, evalúan cómo “respiran” los ecosistemas, como si se revisaran los pulmones del bosque para saber si está sano, si genera suficiente aire limpio y si absorbe gases como el CO₂ que calientan el planeta. Su precisión es tan alta que muy pocos países de la región cuentan con equipamiento similar, y en Ecuador existen apenas algunas estructuras de este tipo.

“Creo que lo que llamó la atención de Google fue que estos datos prácticamente no existen en Ecuador ni en gran parte de Latinoamérica. Al combinar esta información con las imágenes satelitales procesadas con IA, demostramos que podemos generar un estudio innovador para evaluar la salud de los ecosistemas y entender cómo los bosques capturan o liberan carbono ante el cambio climático”, explica Pucha.

El equipo investigador de la UTPL utilizará las nuevas herramientas de AlphaEarth para analizar patrones de absorción y emisión de carbono en ecosistemas clave. En el sur del país, los bosques húmedos mantienen actividad fotosintética durante todo el año, mientras que los bosques secos pierden sus hojas por largos periodos y se vuelven altamente sensibles a los eventos climáticos extremos.

En temporadas recientes, los cambios abruptos en lluvias y sequías han alterado las dinámicas naturales, provocando que estos ecosistmas, en lugar de capturar carbono, lleguen a liberarlo, lo que agrava el calentamiento global. La investigación permitirá comprender estas variaciones con mayor precisión y aportar evidencia científica para diseñar políticas de mitigación.

El apoyo de Google permitirá acelerar los procesos analíticos, reduciendo la carga computacional necesaria para trabajar con imágenes satelitales. Esta experiencia abre la posibilidad de que más investigadores de la UTPL participen en iniciativas globales que utilizan inteligencia artificial para estudios de cambio climático y monitoreo ambiental.

Este proyecto representa un avance importante para la investigación ambiental en Ecuador y para la UTPL. Demuestra que desde el país se puede generar ciencia de calidad y competir en convocatorias internacionales con propuestas que responden a problemas globales como el cambio climático. Con este reconocimiento, la universidad fortalece su vinculación con iniciativas de alcance mundial y reafirma su apuesta por la investigación aplicada a la sostenibilidad.