Ecuador y Perú suscriben acuerdos en seguridad, inversión y energía

domingo, diciembre 14, 2025

Ecuador y Perú firmaron una serie de acuerdos bilaterales orientados a fortalecer la cooperación en seguridad, promover inversiones y avanzar en proyectos energéticos conjuntos, en el marco del fortalecimiento de la relación entre ambos países.

Los gobiernos de Ecuador y Perú suscribieron nuevos acuerdos de cooperación que abarcan áreas clave como la seguridad, la inversión y el sector energético, consolidando así una agenda bilateral orientada a enfrentar desafíos comunes y dinamizar el desarrollo económico en la región.

En materia de seguridad, los acuerdos contemplan el fortalecimiento del intercambio de información y la coordinación entre las fuerzas del orden, con especial énfasis en el combate al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas que afectan a ambos países. Las autoridades destacaron la importancia de una acción conjunta ante fenómenos que no reconocen fronteras.

En el ámbito económico, se acordaron mecanismos para fomentar la inversión privada y facilitar el comercio bilateral, con el objetivo de generar empleo y mejorar la competitividad de las economías nacionales. Los gobiernos resaltaron el potencial de proyectos conjuntos en infraestructura y logística, especialmente en zonas fronterizas.

El componente energético incluye compromisos para explorar iniciativas de integración en electricidad y energías renovables, buscando optimizar recursos y garantizar mayor estabilidad en el suministro. Este punto cobra especial relevancia en un contexto regional marcado por la volatilidad energética y la necesidad de transiciones sostenibles.

Las autoridades de ambos países coincidieron en que estos acuerdos refuerzan una relación histórica basada en el diálogo y la cooperación, y enviaron un mensaje de confianza a los inversionistas y a la comunidad internacional.

Relevancia para Ecuador

Estos acuerdos representan una oportunidad estratégica para Ecuador, tanto en seguridad como en desarrollo económico y energético, especialmente en un momento en que el país busca estabilidad, inversión y cooperación regional efectiva.

Foto de portada: Autoridades de Ecuador y Perú durante la firma de acuerdos bilaterales.

Crédito: Juan Diego Montenegro / Presidencia de la República.