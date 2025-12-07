Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA en medio de tensiones políticas globales

domingo, diciembre 7, 2025

La FIFA otorgó a Donald Trump el Premio de la Paz, un reconocimiento que genera debate por su impacto político y diplomático.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves el Premio de la Paz de la FIFA, un galardón diseñado para destacar iniciativas que promuevan el diálogo, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos a través del deporte. La ceremonia, encabezada por Gianni Infantino, generó una amplia repercusión debido al perfil político de Trump y al contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas.

La FIFA justificó la distinción argumentando que Trump impulsó proyectos de cooperación deportiva y acuerdos para fortalecer la infraestructura futbolística en regiones con limitada inversión. Sin embargo, el reconocimiento se convirtió rápidamente en un asunto político, dividendo opiniones entre analistas y gobiernos.

Para sus críticos, el premio llega en un momento particularmente sensible, con Estados Unidos involucrado en complejas disputas diplomáticas y con la figura de Trump asociada a controversias tanto internas como externas. Para sus partidarios, en cambio, el reconocimiento destaca el rol del deporte como herramienta para abrir canales de diálogo más allá de las divisiones ideológicas.

La ceremonia fue acompañada por una fuerte cobertura mediática y declaraciones de varios actores políticos. Infantino subrayó que la FIFA busca premiar acciones que contribuyan a “unir a las personas a través del fútbol”, una frase que, según analistas, busca enviar un mensaje más amplio sobre el rol del deporte en tiempos de polarización global.

Relevancia para Ecuador

El galardón refleja cómo la FIFA utiliza plataformas globales para influir en la diplomacia contemporánea. Para Ecuador, inmerso en debates sobre seguridad y política internacional, este episodio muestra la creciente intersección entre deporte, poder y geopolítica.

Pie de foto: Gianni Infantino entrega a Donald Trump el Premio de la Paz de la FIFA.

Crédito: Mandel Ngan / Reuters.