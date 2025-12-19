LOADING

Bloqueo de EE. UU. a barcos petroleros amenaza con paralizar la economía de Venezuela

Redacción
viernes, diciembre 19, 2025
Estados Unidos intensifica su ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro con el bloqueo de buques petroleros, una medida que podría agravar la crisis económica venezolana y elevar la tensión militar en el Caribe.
La estrategia de presión de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro ha entrado en una nueva fase. La administración de Donald Trump ha ordenado el bloqueo de embarcaciones petroleras vinculadas a Venezuela, una medida que busca asfixiar financieramente al régimen a través de su principal fuente de ingresos: el petróleo.

 

Según análisis internacionales, la decisión apunta a impedir que Venezuela exporte crudo de forma regular, afectando directamente a PDVSA y a los acuerdos comerciales con países aliados. El petróleo representa más del 90 % de las divisas que ingresan al país, por lo que cualquier interrupción sostenida tendría efectos devastadores sobre una economía ya colapsada.

 

El escenario se torna aún más delicado tras conocerse que el gobierno de Maduro ordenó a la Armada venezolana escoltar a los buques petroleros, una decisión que eleva el riesgo de confrontaciones directas en el Mar Caribe. Washington, por su parte, ha desplegado un amplio operativo naval para vigilar y detener embarcaciones consideradas ilegales.

 

Expertos advierten que esta escalada podría provocar incidentes militares, aumentar la inestabilidad regional y agravar la crisis humanitaria venezolana. Al mismo tiempo, la presión internacional busca forzar cambios políticos internos, aunque experiencias previas muestran que las sanciones también suelen impactar con mayor dureza en la población civil.

 

La situación mantiene en alerta a América Latina, una región que observa con preocupación el deterioro venezolano y sus efectos colaterales, como el éxodo masivo de ciudadanos hacia países vecinos.

 

Relevancia para Ecuador:
La crisis venezolana ha tenido un impacto directo en Ecuador a través de la migración y la estabilidad regional. Un agravamiento del conflicto económico y militar podría intensificar estos efectos.

 

Foto de portada: Donald Trump ordenó un amplio despliegue militar en el Mar Caribe contra buques petroleros ilegales.
Crédito: Archivo El Tiempo / Agencias AFP y EFE.

