Trump bloquea toda su ayuda a Sudáfrica por «confiscar» tierras y criticar a Israel

sábado, febrero 8, 2025

Tiempo de lectura: 2 minutos

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este viernes bloquear de forma indefinida toda la ayuda suministrada a Sudáfrica porque acusa a su Gobierno de «confiscar» tierras de la minoría blanca afrikáner y por sus posturas críticas contra Israel.

«Mientras Sudáfrica continúe con estas prácticas injustas e inmorales que dañan a nuestra nación, Estados Unidos no proporcionará ayuda o asistencia a Sudáfrica», dicta una orden ejecutiva firmada por el mandatario republicano.

También ordenó promover el reasentamiento en Estados Unidos de «refugiados afrikáners», la minoría blanca descendiente de colonos neerlandeses, que «escapan de la discriminación racial promovida» por su Gobierno.

Trump, en contra de medidas del Gobierno en Sudáfrica

Según el relato de Trump, el Ejecutivo sudafricano promulgó una ley para «confiscar las propiedades agrícolas de la minoría étnica afrikáner sin compensación», en lo que considera un «escandaloso desprecio por los derechos de sus ciudadanos».

El presidente también denunció que «Sudáfrica ha adoptado posiciones agresivas hacia Estados Unidos y sus aliados, incluida la acusación de genocidio a Israel» ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Aunque Trump ya suspendió la ayuda humanitaria en todo el mundo por un período de 90 días, la sanción contra Sudáfrica tiene un plazo indefinido.

Dentro de las instituciones a las que Trump ordena cortar la ayuda a Sudáfrica figura la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), un organismo que se encuentra en proceso de desmantelamiento por orden del magnate Elon Musk, mano derecha del republicano y de origen sudafricano.

Rubio no irá al G20 en Sudáfrica

La represalia de Trump anunciada hoy se suma a la decisión del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de suspender su participación en la reunión de ministros de Exteriores del G20 que se celebrará en Sudáfrica.

El entorno de Trump lleva días criticando a Sudáfrica porque su presidente, Cyril Ramaphosa, promulgó el pasado 23 de enero una ley que facilitará a los organismos del Estado -autoridades locales, provinciales y nacionales- la expropiación de tierras por interés público, siempre que se pague una compensación justa.

En 2017, el medio City Press informó de que los agricultores blancos poseían casi tres cuartas partes de las tierras agrícolas de Sudáfrica, a pesar de los esfuerzos gubernamentales durante 23 años para redistribuir tierras a la mayoría negra.

Ramaphosa afirmó este jueves que su país «no se dejará intimidar» por los ataques de su homólogo estadounidense y defendió la cooperación y el multilateralismo como valores de su presidencia rotatoria del G20. EFE