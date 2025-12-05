Bad Bunny destrona a Taylor Swift y es el artista más escuchado de Spotify en 2025

viernes, diciembre 5, 2025

Bad Bunny recupera el liderazgo mundial en Spotify, superando nuevamente a Taylor Swift y consolidándose como la figura musical más influyente de 2025.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El ícono del género urbano Bad Bunny volvió a dominar el mundo del streaming. Spotify confirmó que el artista puertorriqueño se convirtió en el más escuchado de 2025, superando a Taylor Swift y retomando un liderazgo que había alcanzado en años anteriores. La noticia no solo ratifica su enorme impacto global, sino también la vigencia de su propuesta artística en una industria cada vez más competitiva.

El nuevo álbum del cantante, lanzado a inicios de año, acumuló millones de reproducciones en pocos días y se posicionó rápidamente en los primeros lugares de diversas playlists internacionales. Su combinación de ritmos latinos, fusión urbana y colaboraciones con artistas de múltiples géneros ha ampliado su alcance y potenciado su influencia global.

El fenómeno Bad Bunny trasciende la música: es moda, estética, identidad cultural y mensaje generacional. Sus presentaciones —como la reciente actuación en el Dolby Theatre de Los Ángeles— han reforzado su reputación como un artista que reinventa cada detalle del espectáculo en vivo. La crítica especializada destaca su capacidad de evolucionar sin perder autenticidad, un rasgo que sigue conectando con audiencias en América Latina, Europa y Estados Unidos.

Mientras tanto, Taylor Swift continúa con un enorme arrastre mundial, pero esta vez quedó relegada al segundo lugar, confirmando una competencia que dinamiza el mercado musical y capta la atención de millones de seguidores.

El ascenso de Bad Bunny reafirma el peso cultural de la música latina en la escena global, consolidando una tendencia que se proyecta sin freno en plataformas digitales, festivales y rankings internacionales.

Relevancia para Ecuador:

La música urbana y latina domina la escucha de los jóvenes ecuatorianos. El liderazgo de Bad Bunny refleja tendencias culturales que influyen en consumo musical, espectáculos y producción artística en el país.

Foto de portada: Bad Bunny durante una actuación en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles (17 de marzo de 2025).

Crédito: Kevin Mazur (Getty Images)