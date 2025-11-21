UTPL lidera el THE Interdisciplinary Science Rankings 2026 y consolida su liderazgo científico en el mundo

viernes, noviembre 21, 2025

El reconocimiento internacional destaca la solidez de su ecosistema científico y el compromiso institucional por impulsar la investigación con impacto global y sostenible.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) marca un hito histórico para la ciencia y la educación superior del Ecuador al posicionarse como la universidad número 1 del país en el THE Interdisciplinary Science Rankings 2026, clasificación global elaboradora por Times Higher Education (THE) que evalúa la capacidad de las instituciones para integrar diversas disciplinas y generar conocimiento con impacto real en la sociedad.

Este reconocimiento ubica a la UTPL en el nivel académico regional superior y evidencia la consolidación de un modelo de investigación que articula ciencia, tecnología, innovación y vinculación con el territorio para responder a los grandes desafíos del desarrollo sostenible.

Juan Manuel García, director general de Evaluación Institucional y Calidad de la UTPL, destaca que este resultado es reflejo de “un compromiso institucional sostenido con la excelencia académica y con una investigación que conecta disciplinas para resolver problemas complejos del entorno”.

Este posicionamiento es el resultado de un ecosistema científico consolidado en la última década, que incluye un Parque Científico y Tecnológico con más de 80 laboratorios, 70 grupos de investigación, más de 3.000 publicaciones indexadas en Scopus y más de 300 registros de propiedad intelectual reconocidos a nivel nacional e internacional. Gracias a esta capacidad, la UTPL aporta el 10% de la producción científica indexada del país.

Por su parte, Ximena Jaramillo Fierro, vicerrectora de Investigación, señala que este logro “llega en un momento estratégico para la institución y evidencia nuestra creciente conexión con la ciencia global”. Subraya que la universidad está fortaleciendo la cooperación internacional e impulsando investigaciones que traspasan fronteras disciplinares, con el desafío de generar impactos sociales concretos. Añade que este hito reafirma la misión universitaria de contribuir al desarrollo sostenible mediante la articulación de ciencia, tecnología, territorio y sociedad.

Con este posicionamiento internacional, la UTPL se consolida como un referente ecuatoriano y latinoamericano en investigación interdisciplinaria, reafirmando su compromiso con una ciencia que transforma vidas, impulsa la innovación y contribuye a un futuro sostenible para el país.