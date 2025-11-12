UTPL innova desde las aulas en la producción audiovisual

miércoles, noviembre 12, 2025

Desde las aulas hasta las pantallas, estudiantes de UTPL TEC transforman su aprendizaje en una experiencia creativa con “Romelio y la Bestia”, una película que une tradición, tecnología e inteligencia artificial.

Tiempo de lectura: 2 minutos

A través de la Tecnología Superior en Creación Audiovisual Digital de UTPL TEC, docentes y estudiantes unieron su talento para dar vida a “Romelio y la Bestia”, una producción que combina conocimiento ancestral y tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA). El proyecto destaca por su enfoque educomunicacional y por su aporte a la formación y crecimiento del sector audiovisual desde el ámbito académico, promoviendo en la audiencia conciencia social y ambiental.

La historia narra los recuerdos de Guillermo, un niño de la comunidad Saraguro que crece en el páramo de Fierrohurcu y revive la noche en que su comunidad enfrentó un suceso que marcó su destino. Durante la Fiesta del Sol, su amigo y guía Romelio Gualán, hombre que dialoga con la tierra y el viento, se enfrenta a una fuerza oscura conocida como la Bestia, nacida de la ambición y del olvido del ser humano hacia la naturaleza.

Esta propuesta, que forma parte de un proyecto académico y de investigación, es resultado de un trabajo articulado entre diversas áreas del conocimiento. Desde la idea literaria de Zoila Loyola Román, hasta la producción audiovisual desarrollada por un equipo multidisciplinario conformado por docentes y estudiantes como Hernán Yaguana, Mauricio Cruz, Juan Carlos Cueva, Andrés Paúl Calva, Jenny Yaguache, Byron Cabrera y Sebastián Vivanco, la obra refleja el potencial de la creación colaborativa y el aprendizaje aplicado.

“Romelio y la Bestia” demuestra cómo la formación tecnológica puede convertirse en un espacio de experimentación e innovación, alineada con la visión institucional de promover y crear audacia creativa para transformar vidas y contextos. El proyecto también fortalece el emprendimiento cultural y las industrias creativas, impulsando a estudiantes y docentes a explorar nuevos lenguajes narrativos y a generar proyectos sostenibles desde la innovación.

Con iniciativas como esta, UTPL TEC reafirma su compromiso de impulsar una educación basada en la práctica, la investigación y la conexión con la comunidad, formando profesionales capaces de contar historias que inspiran y trascienden fronteras.

El preestreno de “Romelio y la Bestia” se realizó el 11 de noviembre en la ciudad de Loja. La película también formará parte del circuito UTPL en la edición 2025 del FIAV, con una proyección programada para el 20 de noviembre, a las 19:00, en la Plaza de la Cultura de Loja.