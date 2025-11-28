UTPL abre sus puertas para celebrar juntos la Navidad 2025

viernes, noviembre 28, 2025

La UTPL despliega su agenda navideña 2025 con una programación diversa que combina eventos abiertos a la ciudadanía, iniciativas solidarias y encuentros internos.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) anuncia el inicio de su programación navideña 2025, que se desarrollará tanto en su campus como en distintos espacios de vinculación con la comunidad. Estas actividades continúan una tradición que, cada año abre sus puertas al público y promueve espacios de participación e integración. Para este periodo, la UTPL introduce el lema “Navidad es el don que transforma el mundo”, que guiará el sentido de cada propuesta.

El inicio de la agenda será con las Noches Mágicas UTPL, evento que por seis años ha marcado la apertura del calendario festivo institucional. Tras su pausa en 2020 y su reactivación progresiva en 2023, este año retoma su formato inicial y se realizará el jueves 4 y viernes 5 de diciembre, de 19:00 a 21:00, en el campus universitario. La actividad propone un recorrido simbólico inspirado en los pasajes del nacimiento del Niño Jesús. Según la especialista de Comunicación y Misionalidad de la Dirección General de Misiones Universitarias, Milenny Soto Alvarado, Noches Mágicas busca generar una experiencia colectiva que culmina en un espacio de reflexión dentro de la capilla universitaria.

El ingreso estará abierto para la ciudadanía lojana. Durante el recorrido, los asistentes transitarán por estaciones temáticas con iluminación, presentaciones de danza, coros navideños, fogatas, pintura facial para niños, feria de emprendimientos estudiantiles, dinámicas participativas y actividades recreativas. Cada punto permitirá registrar avances en una cartilla que, al completarse, podrá canjearse por un chocolate caliente al finalizar el circuito. Con esta experiencia, la UTPL refuerza la integración entre estudiantes, docentes, personal administrativo y ciudadanía en general, consolidándose como un punto de encuentro con su entorno.

Las jornadas continuarán el sábado 13 de diciembre con la campaña “Sé un Rey Mago en Navidad”, dirigida al apadrinamiento de niños del proyecto de erradicación del trabajo infantil y la mendicidad en Catamayo. Quienes participen podrán contribuir con $10 para la adquisición de juguetes, mediante los mecanismos disponibles en la página web institucional. De forma paralela se desarrollará la campaña Banco de Alimentos UTPL, que recibirá alimentos no perecibles hasta el 17 de diciembre para conformar 500 kits destinados a familias previamente identificadas, los cuales serán entregados el día 18.

Asimismo, la programación incluye agasajos para centros de atención prioritaria y para la Escuela Cuarto Centenario; actividades de voluntariado institucional; la misa institucional de Navidad, que se celebrará el 24 de diciembre a las 09:00, en modalidad presencial y con transmisión digital; y el cierre de temporada con la misa del Día de Reyes Magos, el 11 de enero de 2026, en el Centro de Convenciones UTPL, acompañada de cabalgata y un espacio de integración familiar.

La UTPL invita a la ciudadanía a ser parte de Noches Mágicas y la cabalgata del Día de Reyes Magos de su calendario navideño 2025, con el propósito de fortalecer la convivencia y mantener viva una tradición que se construye y renueva colectivamente cada año.